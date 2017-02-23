В Мачулищах минутой молчания бойцы 50-й смешанной авиабазы почтили память погибших летчиков

Новости Беларуси. Праздник мужества и чести. День защитников Отечества 23 февраля отмечают в Беларуси. Торжества прошли во всех регионах области.

Так в Мачулищах минутой молчания бойцы 50 смешанной авиабазы почтили память погибших летчиков.

На мраморные плиты опустились алые цветы и венки.

Присоединились к мероприятию и ветераны военно-воздушных сил Беларуси. В их адрес звучали искренние поздравления и слова благодарности.

Сегодняшние защитники торжественным строем прошли по центральной площади поселка.

Сомневаться в их мужестве, профессионализме и готовности стать на защиту Отечества не приходится. В 2016 году летчики 50-й смешанной авиабазы впервые принимая участие в международных соревнованиях стали лучшими.

Между тем, День защитников Отечества действительно считается праздником не только военнослужащих.

Мир и спокойствие не пустые слова для каждого, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.