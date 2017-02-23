Прямой эфир

В школах Минской области ввели шахматное обучение

23 февраля 2017 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Образование на черно-белой доске. В школах Минщины ввели новый предмет – шахматное обучение.

Приучают детей к интеллектуальной игре пока только в качестве эксперимента.

Одной из площадок для реализации упражнений стала Клецкая школа №1, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На необычные занятия ученики младших классов собираются несколько раз в неделю.

Педагоги отмечают первые результаты эксперимента – школьники стали более сосредоточенными и внимательными.

Кроме этого, шахматы хорошо развивают мышление и логику.
 

# общество # Шахматы

Другие новости рубрики

Все новости
Не только достойный командир, но и настоящий отец: под руководством Андрея Лукьяновича 50-я смешанная авиабаза выросла не только материально, но и потриатически
23 февраля 2017 14:18

Не только достойный командир, но и настоящий отец: под руководством Андрея Лукьяновича 50-я смешанная авиабаза выросла не только материально, но и потриатически

На полигоне «Борисовский» 23 февраля отрабатывают мероприятия боевого слаживания
23 февраля 2017 13:59

На полигоне «Борисовский» 23 февраля отрабатывают мероприятия боевого слаживания

По случаю Дня защитников Отечестве на площади Победы в Минске прошло возложение цветов
23 февраля 2017 10:40

По случаю Дня защитников Отечестве на площади Победы в Минске прошло возложение цветов