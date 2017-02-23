В школах Минской области ввели шахматное обучение

Новости Беларуси. Образование на черно-белой доске. В школах Минщины ввели новый предмет – шахматное обучение.
Приучают детей к интеллектуальной игре пока только в качестве эксперимента.
Одной из площадок для реализации упражнений стала Клецкая школа №1, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На необычные занятия ученики младших классов собираются несколько раз в неделю.
Педагоги отмечают первые результаты эксперимента – школьники стали более сосредоточенными и внимательными.
Кроме этого, шахматы хорошо развивают мышление и логику.