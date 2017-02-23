Больше шансов помочь следствию: в Беларуси преступников начали разыскивать через социальные сети

Новости Беларуси. Искать преступников через соцсети начали в Беларуси. Перенести розыск криминальных элементов в виртуальную плоскость предложили молодые рекламщики.

Бумажные ориентировки с фотороботами заменили аккаунтами в соцсети.

Белорусские интернет-пользователи уже откликнулись на инициативу и активно «френдят» такие профайлы. Ведь чем больше людей увидят информацию о разыскиваемых преступниках, тем больше шансов помочь следствию.

Много ли внимания мы обращаем на такие стенды в ежедневной суете.

Зато со смартфоном практически не расстаемся.

Люди, которые «светятся» здесь, вероятно, и представить не могут, что тем временем профайлы с их изображениями набирают сотни виртуальных друзей.

Однако навряд ли обрадовались бы такой популярности в интернете те, кто любыми способами старается избежать попадания за решётку, где даже значок хештега – # напоминает о ней самой.

Меж тем, все больше интернет-пользователей готовы оказать следствию «дружескую» услугу.

Профессиональный рекламщик Анна и не подумала бы, что в соцсетях придется «пиарить» преступников. Но ее идея виртуальной помощи следствию кажется весьма эффективной. Информация распространяется в геометрической прогрессии. Срабатывает алгоритм соцсети – на базе общих друзей, места жительства и других данных сервис сам предлагает добавить в друзья профайлы тех, кто в розыске.

Анна Тишкевич, автор проекта:

За счет того, что появление фоторобота в этом блоке неожиданно, привлекает еще больше внимания, заинтересовывает пользователя, интригует. Есть люди, готовые косвенно участвовать и это клёво. Вот эти ориентировки, аккаунты увидела больше 500 тысяч человек.

Пока в сети успели завести 6 профайлов на разыскиваемых преступников. Статьи разные – от мошенничества до убийства. Совпадение ли, но за время работы проекта одного из них удалось арестовать. До этого он находился в розыске 2 года. Есть ли в этом толика участия новой методики, неизвестно.

Но правоохранители такой дополнительный розыскной ресурс готовы взять на вооружение. И даже задумались о модерации,

Константин Шалькевич, начальник управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:

Социальные сети сегодня вошли через мобильные устройства буквально в карман каждому человеку. Мы в первую очередь реализацию этой идеи рассматриваем, как современный способ в помощи органам внутренних дел розыске преступников

Если вам на просторах Интернета попадется вот такой аккаунт, не спешите игнорировать, ведь именно ваш клик возможно поможет поймать преступника.