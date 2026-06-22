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День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны отмечают в Беларуси

22 июня 2026 05:41
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22 июня 1941 года по всей западной границе СССР началось вторжение немецко-фашистских войск. Личный состав Белорусского пограничного округа погиб почти полностью в первые дни войны. Беларусь подвергалась фашистской агрессии, которая унесла жизни каждого третьего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны отмечают в Беларуси-2

В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа мы чтим каждого, кто ценой своей жизни сохранил мир на нашей земле. 

Общенациональная минута молчания состоится в полдень. В эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах и площадях прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время во всех храмах дадут колокольный набат, на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В ряде мест движение будет приостановлено. Беларусь помнит. Помнит каждого. Остановимся на минуту – вспомним всех, кто ушел в бессмертие и завещал нам жить.

# Великая Отечественная война

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