Спрос на страхование растет в Беларуси

Сейчас сезон отпусков, и все куда-то едут. Есть масса направлений и развлечений, которые безопасными назвать нельзя, и не забыть бы подстраховаться, чтобы вернуться домой.

Татьяна Пучек, ведущий специалист сектора методологии страхования управления медицинского страхования Белгосстраха:

Мы видим увеличение спроса на данный страховой продукт. Это показывает и статистическая информация. Например, в 2025 году договоров страхования по правилам № 3 за пять месяцев (мы сравниваем аналогичный период) заключено около 66 тысяч, за пять месяцев 2026 года уже 79 тысяч.

Условия правил № 3 позволяют заключать договоры страхования во все страны мира. Однако на сегодня наиболее популярными направлениями являются страны Азии, Турция, Египет. Это сезонные страховые продукты. Также Российская Федерация, Грузия.

Всегда страховая компания смотрит на происходящие события не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. И понятно, что правила страхования в том числе адаптируются к сегодняшней обстановке.

Основные причины обращения – это ОРВИ, травмы, переломы, пищевые отравления. То есть где-то средняя выплата составляет около 1 100 белорусских рублей по результатам оказания скорой неотложной медицинской помощи.

Размер страховой премии при заключении договора страхования может зависеть от территории ее действия. Как мы понимаем, в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, Израиль, высокая стоимость медицины, и поэтому только от этого может зависеть размер страховой премии (от территории действия), а не от каких-то внешнеполитических причин.

30 тысяч долларов, например, в Грузии и 30 тысяч долларов в Соединенных Штатах Америки, к сожалению, разные суммы по наполняемости оказания этих медицинских услуг. Это уже зависит не от страховщика, а именно от медицинского учреждения. Счет выставлен в Великобритании, допустим, 70 тысяч, а страховая сумма только на 30 тысяч. То есть мы покрываем в этой страховой сумме 30 тысяч. Остальные 40 тысяч, к сожалению, ложатся на плечи либо пациента, либо его родственников.