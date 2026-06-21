Без права на ошибку. Как работают экстренная помощь и медицина катастроф в Беларуси

Цену жизни врачи знают как никто. 21 июня медработники Беларуси отмечают свой профессиональный праздник. Уверены, многие из вас уже сказали им спасибо. Программа «Суровый взгляд» подготовила по этому поводу материал. Посмотрите, удивитесь, погордитесь и подумайте, как не усложнять этим людям жизнь.

В экстренной медицине и медицине катастроф часто путаются, хотя на первый взгляд они похожи. И там, и там спасают жизни, но суть разная. Экстренная медицина – это когда пациенту нужна срочная помощь, и его доставляют к врачу, или наоборот, когда счет идет на минуты, а от скорости зависит жизнь.

Медицина катастроф – про другое, про ситуации, когда в одно мгновение страдают десятки или сотни людей. В Беларуси обе системы существуют и обе работают. Ядро координации – Республиканский центр организации медицинского реагирования. Сюда поступает информация о любом происшествии с пострадавшими: от бытового пожара до техногенной аварии.

Дмитрий Альховик, главный врач Республиканского центра организации медицинского реагирования:

В донесении написано на начальном этапе, сколько людей пострадало, с какими травмами. И нашими специалистами совместно со специалистами в регионах проводится оценка обстановки и выделяются необходимые силы и средства. Выезды врачей-специалистов для пациентов происходят практически каждый день. Ситуации, когда большое количество пострадавших, крайне редки. Также в случае нештатных ситуаций всегда подставляют плечо другие ведомства.

Координирует центр и эвакуацию тяжелых пациентов из-за рубежа. Летом 2021 года в Египте с белорусским туристом произошел несчастный случай. Местные хирурги провели сложнейшую операцию, а после стабилизации состояния подключились медкоординаторы. Специалисты центра организовали транспортировку мужчины на родину. Но на этом работа центра не заканчивается. Если состояние человека критическое, а местная больница не может оказать необходимую помощь, центр организует его перевод в профильную клинику республиканского уровня. И делает это максимально быстро, задействуя все доступные ресурсы: от реанимобилей до санитарной авиации.

Задачи санитарной авиации в нашей стране возложены на МЧС. В парке ведомства 25 воздушных судов, среди которых есть и два уникальных Ми-26, самых больших вертолетов в мире. Для спасения жизни дежурный вертолет с медицинским модулем на борту готов подняться в воздух в течение получаса.

Руслан Сехетов, начальник службы безопасности полетов авиации МЧС Беларуси:

Внутри санитарного борта находится санитарный блок, который приспособлен для доставки тяжелобольных людей. И на борту имеется все необходимое оборудование и снаряжение, чтобы поддерживать жизнедеятельность пациента. Мы постоянно работаем с Министерством здравоохранения и при необходимости вылетаем для доставки раненых, пострадавших либо тяжелобольных из любой точки республики.

Возможности санавиации впечатляют. Вспомним историю Романа Когодовского. В апреле 2021 года в Мядельском районе из-за неисправной проводки загорелся дом. Рома вынес из огня годовалого брата, получив ожоги 60 % тела и глубокие порезы. Сначала районная больница, затем вертолет МЧС доставил его в республиканский ожоговый центр в Минске. Но не только авиация. На земле непосредственно в очаге происшествия действуют врачи Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР». Они идут туда, куда другим проникнуть сложно. Поднимаются на башенные краны, чтобы помочь строителям, которым стало плохо на высоте. Пробираются в завалы разрушенных зданий. Медики МЧС оказывали помощь пострадавшим после взрыва в минском метро в 2011 году, на месте обрушения жилых домов от взрывов газа. И далеко за пределами Беларуси. В Турции и Мьянме после разрушительных землетрясений.

Алексей Мартыненко, заместитель начальника центра медицинского обеспечения РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:

Врачи МЧС работают в зоне чрезвычайной ситуации либо в непосредственной близости и подвержены воздействию опасных факторов чрезвычайных ситуаций. Поэтому, поступая на службу, работники медицинской службы проходят обучение, специальную подготовку. Важной особенностью является то, что подразделения медицинской службы оперативно прибывают на место чрезвычайных ситуаций вместе со спасателями в считаные минуты и начинают оказывать медицинскую помощь.

В системе медицины катастроф есть специализированное звено – Республиканский центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм. Он создан на базе 432-го военного клинического медицинского центра. С 2022 года действует система: как только в любую больницу страны поступает пациент с огнестрельным или минно-взрывным ранением, информация в течение 10-15 минут передается сюда. Врачи связываются с коллегами, оценивают ситуацию и принимают решения.

Алексей Трухан, ведущий хирург медицинской части 432-го главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Беларуси:

Порядка 80 % пациентов, которые проходят ежегодно через наш центр, это просто обычные граждане Республики Беларусь. Оказание помощи при огнестрельной травме – это не изолированная какая-то структура. Это составная часть оказания помощи при травме в целом. И в системе Министерства здравоохранения эта структура довольно-таки отлажена. Мы участвуем тоже в этой системе. Выездов не так много, к счастью, но при необходимости выезжаем. За этот год, наверное, четвертый или пятый выезд.

Где готовят таких специалистов? В Белорусском государственном медицинском университете. В распоряжении будущих медиков современный симуляционный центр, где студенты отрабатывают навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. Это позволяет будущим врачам довести до автоматизма алгоритмы действий, которые когда-нибудь спасут чью-то жизнь. Дмитрий Клюйко, начальник кафедры военно-полевой хирургии БГМУ:

В плане строительства Министерства обороны запланировано открытие учебно-тренировочного центра огнестрельной травмы, в котором будут студентами и курсантами военно-медицинского института глубоко осваиваться вопросы оказания помощи именно в экстремальных ситуациях.