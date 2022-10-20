День войск связи отмечается в Беларуси

Новости Беларуси. Они всегда на передовых рубежах обеспечения безопасности государства. Военные связисты отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В управлении войсками и оружием у них ключевая роль. Потому часто войска связи сравнивают с нервом армии. Выполняя реальные практические задачи в мирное время, военнослужащие готовы к работе в любой обстановке. Свой высокий профессионализм белорусские связисты подтвердили и на прошедших в августе Армейских международных играх. На конкурсе «Уверенный прием» наши разделили первое место с российской командой.

Сегодня войска связи Вооруженных Сил Беларуси – это не только качественно подготовленные кадры, но и современные, хорошо оснащенные подразделения, на вооружении которых передовые комплексы и средства спутниковой и радиосвязи. Военнослужащие успешно осваивают сложную технику, используя информационные и телекоммуникационные технологии.