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День военной разведки отмечают в Беларуси 5 ноября

05 ноября 2017 12:04
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Новости Беларуси. День военной разведки отмечают в Вооруженных Силах Беларуси 5 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для современной армии развитие этого направления является приоритетным.

День военной разведки отмечают в Беларуси 5 ноября-1

Ежегодно на вооружение частей особого назначения поступают новые программно-аппаратные комплексы сбора и обработки информации, специальное оборудование и оснащение. Служба в военной разведке стала подлинной школой боевого мастерства для многих солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров, посвятивших себя служению Отечеству. Высокие результаты разведчики показали на прошедшем совместном стратегическом учении «Запад-2017».

# общество # Праздничные даты # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь

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