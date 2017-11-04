Теледоктор. Инфаркт миокарда

Новости Беларуси. Врачи в программе «Теледоктор» рассказали, что предлагает медицина в Беларуси для профилактики инфаркта и реабилитации после него. А также о том, какие меры в этом плане человек может принять сам.

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