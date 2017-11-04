Прямой эфир

Теледоктор. Инфаркт миокарда

04 ноября 2017 18:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Врачи в программе «Теледоктор» рассказали, что предлагает медицина в Беларуси для профилактики инфаркта и реабилитации после него. А также о том, какие меры в этом плане человек может принять сам.

Кому грозит инфаркт: «Человек дал себе лишнюю нагрузку - перетрудился на даче, перенервничал на работе»

«Год человек нуждается в активной реабилитации»: кардиолог о восстановлении после инфаркта

«2 раза в день, по 30-40 минут»: врачи рассказали, что нужно делать для профилактики инфаркта

# общество # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье # Сергей Сосновский # Татьяна Лейнова # Татьяна Цурикова

Другие новости рубрики

Все новости
«Год человек нуждается в активной реабилитации»: кардиолог о восстановлении после инфаркта
04 ноября 2017 18:31

«Год человек нуждается в активной реабилитации»: кардиолог о восстановлении после инфаркта

Протезы, брекеты, детали самолета, произведения искусства: что сегодня печатают на 3D-принтере
04 ноября 2017 18:07

Протезы, брекеты, детали самолета, произведения искусства: что сегодня печатают на 3D-принтере

«Это первое воплощение технологии струнного транспорта в мире»: как уменьшить концентрацию СО2 в атмосфере Земли
04 ноября 2017 17:56

«Это первое воплощение технологии струнного транспорта в мире»: как уменьшить концентрацию СО2 в атмосфере Земли