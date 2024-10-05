День учителя в «Большом городе», или как найти ключик к таланту ученика

6 октября в Беларуси отметят День учителя. Традиционно он выпадает на первое воскресенье октября. Поздравления и чествования на разных уровнях проходили всю неделю.

Заслуженные награды: грамоты и благодарности Совета республики, Мингорисполкома и Мингорсовета, нагрудные знаки «Отличник образования» были вручены 30 педагогам во Дворце Республики. О том, с какими достижениями и перспективами отмечают профессиональный праздник столичные наставники, обсудили на площадке ток-шоу Большой город».

День учителя! Прекрасный повод поблагодарить за воспитание достойных людей и результаты высокого уровня образования в стране.

Социальный приоритет Беларуси – строительство детских садов и школ. Воспитываем патриотов в комфортной среде и с лучшими педагогами.

Молодые специалисты. Как привить любовь к профессии и не забыть про бонусы для тех, кто захочет связать жизнь с работой учителя?