День учителя в «Большом городе», или как найти ключик к таланту ученика

6 октября в Беларуси отметят День учителя. Традиционно он выпадает на первое воскресенье октября. Поздравления и чествования на разных уровнях проходили всю неделю.
6 октября в Беларуси отметят День учителя. Традиционно он выпадает на первое воскресенье октября. Поздравления и чествования на разных уровнях проходили всю неделю.
Заслуженные награды: грамоты и благодарности Совета республики, Мингорисполкома и Мингорсовета, нагрудные знаки «Отличник образования» были вручены 30 педагогам во Дворце Республики. О том, с какими достижениями и перспективами отмечают профессиональный праздник столичные наставники, обсудили на площадке ток-шоу Большой город».
День учителя! Прекрасный повод поблагодарить за воспитание достойных людей и результаты высокого уровня образования в стране.
Социальный приоритет Беларуси – строительство детских садов и школ. Воспитываем патриотов в комфортной среде и с лучшими педагогами.
Молодые специалисты. Как привить любовь к профессии и не забыть про бонусы для тех, кто захочет связать жизнь с работой учителя?
Главная награда – благодарность и достижения своих воспитанников.
И как найти ключик к таланту ученика? Главные качества современного учителя, подходы к образованию, а главное, любовь к своему делу. Воскресенье, 10:00.