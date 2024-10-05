Прямой эфир

День учителя в «Большом городе», или как найти ключик к таланту ученика

05 октября 2024 08:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

6 октября в Беларуси отметят День учителя. Традиционно он выпадает на первое воскресенье октября. Поздравления и чествования на разных уровнях проходили всю неделю.

День учителя в «Большом городе», или как найти ключик к таланту ученика-2

Заслуженные награды: грамоты и благодарности Совета республики, Мингорисполкома и Мингорсовета, нагрудные знаки «Отличник образования» были вручены 30 педагогам во Дворце Республики. О том, с какими достижениями и перспективами отмечают профессиональный праздник столичные наставники, обсудили на площадке ток-шоу Большой город».

День учителя в «Большом городе», или как найти ключик к таланту ученика-4

День учителя! Прекрасный повод поблагодарить за воспитание достойных людей и результаты высокого уровня образования в стране. 

День учителя в «Большом городе», или как найти ключик к таланту ученика-6

Социальный приоритет Беларуси – строительство детских садов и школ. Воспитываем патриотов в комфортной среде и с лучшими педагогами.

День учителя в «Большом городе», или как найти ключик к таланту ученика-8

Молодые специалисты. Как привить любовь к профессии и не забыть про бонусы для тех, кто захочет связать жизнь с работой учителя?

День учителя в «Большом городе», или как найти ключик к таланту ученика-10

Главная награда – благодарность и достижения своих воспитанников.

И как найти ключик к таланту ученика? Главные качества современного учителя, подходы к образованию, а главное, любовь к своему делу. Воскресенье, 10:00.

# Праздничные даты

Другие новости рубрики

Все новости
Военнослужащих Гродненской погрангруппы поздравили с 80-летием со дня её образования
05 октября 2024 08:02

Военнослужащих Гродненской погрангруппы поздравили с 80-летием со дня её образования

Представители ЦИК Беларуси будут наблюдать за проведением референдума в Казахстане
05 октября 2024 07:41

Представители ЦИК Беларуси будут наблюдать за проведением референдума в Казахстане

В Минске установили мемориальные таблички в преддверии Дня работников уголовного розыска
04 октября 2024 20:46

В Минске установили мемориальные таблички в преддверии Дня работников уголовного розыска