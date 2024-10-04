В Минске установили мемориальные таблички в преддверии Дня работников уголовного розыска

Более 100 лет на страже безопасности. Свой профессиональный праздник завтра, 5 октября, отметят работники уголовного розыска. В Советском районе Минска в преддверии знаменательной даты установили мемориальные таблички, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Памятные знаки будут служить напоминанием о героизме и преданности делу тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради безопасности граждан. Планируется, что в этом месте ежегодно будут проходить торжественные мероприятия, посвященные Дню розыска и другим памятным датам ведомства.