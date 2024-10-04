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В Минске установили мемориальные таблички в преддверии Дня работников уголовного розыска

04 октября 2024 20:46
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Более 100 лет на страже безопасности. Свой профессиональный праздник завтра, 5 октября, отметят работники уголовного розыска. В Советском районе Минска в преддверии знаменательной даты установили мемориальные таблички, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске установили мемориальные таблички в преддверии Дня работников уголовного розыска-2

Памятные знаки будут служить напоминанием о героизме и преданности делу тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради безопасности граждан. Планируется, что в этом месте ежегодно будут проходить торжественные мероприятия, посвященные Дню розыска и другим памятным датам ведомства.

# Милиция Беларуси

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