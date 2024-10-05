Представители ЦИК Беларуси будут наблюдать за проведением референдума в Казахстане

За проведением республиканского референдума по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане будут наблюдать представители ЦИК Беларуси. Накануне в Астану прибыл председатель Центральной избирательной комиссии нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь как никто понимает важность этого момента для государства. Атомная станция – это не только гарант энергетической безопасности, но и весомый вклад в общее дело по смягчению последствий изменения климата. Минск готов поделиться своими знаниями в этом вопросе.

В конце августа эксперты из Казахстана посещали БелАЭС и высоко оценили наш опыт. Казахстан сегодня испытывает дефицит электрической энергии, который к 2030 году возрастет в троекратном размере. А строительство станции сможет решить проблему. Но окончательное решение примет народ страны.

Референдум состоится 6 октября. Если в нем примут участие более половины зарегистрированных избирателей, голосование будет считаться состоявшимся.