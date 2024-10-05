Военнослужащих Гродненской погрангруппы поздравили с 80-летием со дня её образования

За ними как за каменной стеной. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею Гродненской пограничной группы, прошло накануне в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале как молодые военнослужащие, которые только начинают путь в карьеру, так и опытные стражи рубежей. С праздником присутствующих поздравил госсекретарь Совета безопасности, отметив, что сегодня, когда против нашей страны развязаны гибридные угрозы, как и в годы Великой Отечественной, пограничники стоят в первом эшелоне защиты национальных интересов, оберегая нашу республику. Александр Вольфович зачитал поздравление Президента, адресованное военнослужащим и вручил награды особо отличившимся бойцам. Были приглашены на праздник и ветераны.

Роман Боуфалик, полковник в отставке: Служба всегда, во все времена была и ответственная, и напряженная. И то, что мы, как ветераны, видим на сегодняшний день, я хочу сказать, что охрана границы находится в надежных руках. И молодые люди готовы к выполнению поставленных задач.

Александр Давидюк, начальник Гродненской пограничной группы:

Безусловно, развитие технической составляющей органов пограничной службы происходит с учетом изменяющейся обстановки. На вооружение приходят автожиры, которые очень хорошо себя зарекомендовали в охране государственной границы, беспилотные летательные аппараты. Также продолжаем развивать волоконно-оптические системы «Ворон». Оборудуем посты технического наблюдения с тепловизорами видеонаблюдением. Не обходит стороной, помимо составляющей технического плана, подготовка личного состава.

Пока белорусские пограничники стоят на страже наших рубежей, они могут быть уверены, что тылы прикрыты. Государство заботится о своих защитниках. В преддверии юбилея Гродненской погрангруппы состоялось торжественное открытие многоквартирного жилого дома. Ключи от новых квартир получили 77 семей военнослужащих.