День таможенника и работников лесного хозяйства отмечают в Беларуси. Александр Лукашенко направил поздравления

Новости Беларуси. Работники лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности отмечают 20 сентября свой профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси применяются передовые технологии создания, восстановления, охраны и защиты лесов, а география экспорта нашей продукции охватывает более 60 стран.

Поздравления со своим профессиональным праздником принимают и сотрудники таможенной службы. Это ведомство является важным звеном в обеспечении экономической безопасности страны, эффективно противодействует контрабанде и трансграничной преступности.