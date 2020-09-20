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День таможенника и работников лесного хозяйства отмечают в Беларуси. Александр Лукашенко направил поздравления

20 сентября 2020 12:33
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Новости Беларуси. Работники лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности отмечают 20 сентября свой профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси применяются передовые технологии создания, восстановления, охраны и защиты лесов, а география экспорта нашей продукции охватывает более 60 стран.

Поздравления со своим профессиональным праздником принимают и сотрудники таможенной службы. Это ведомство является важным звеном в обеспечении экономической безопасности страны, эффективно противодействует контрабанде и трансграничной преступности.

Представителей обеих отраслей с профессиональным праздником поздравил Президент Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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