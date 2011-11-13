День слепых. Каково это работать, ходить в магазин и влюбляться, когда перед глазами туман?

Некоторые из них не видят практически ничего. Кто-то родился с этим недугом, а кто-то был был вынужден научиться с этим жить заново. Сегодня в международный день слепых наш корреспондент попыталась понять: каково это работать, ходить в магазин и даже влюбляться, когда перед глазами туман.

Алексей Кречет, звукорежиссер, музыкант:

Выделил, скопировал, создал новый файл.

Все это у него получается настолько «между прочим», что и с трудом-то верится: мир для Алексея, по сути, – та же звуковая дорожка.

Алексей Кречет, звукорежиссер, музыкант:

Институт заканчивал уже будучи незрячим.

После окончания вуза Алексею не раз приходилось сдавать экзамен в жизненных университетах. Но молодой человек не особо любит говорить о трудностях. Тем более что на проблемы у него, в отличие от многих, очень ясный взгляд.

Алексей Кречет, звукорежиссер, музыкант:

Посмотришь со стороны, люди загоняются по мелочам. Абсолютно бытовые вопросы, делают из этого трагедию. Все это того не стоит, потому что есть более серьезные проблемы. Когда вопросы касаются здоровья.

Ой, это моя «говорилка» заговорила.

«Говорилка» – специальная программа, благодаря которой Алексей, да и многие незрячие люди, могут абсолютно свободно пользоваться компьютером. Синтезатор речи проговаривает все, что появляется на экране, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сегодня он записывает и редактирует аудиокниги. И параллельно пишет сразу несколько глав в собственной судьбе. Звукорежиссер, музыкант. Иногда Алексей и сам удивляется, как все успевает.

Алексей Кречет, звукорежиссер, музыкант:

Продолжаю заниматься творчеством, я артист эстрады, рок-исполнитель, пишу песни. В декабре планирую сольник.

У меня семья, дочка маленькая растет. Жизнь бурлит.

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Ей не нужно объяснять, насколько важно не закрывать глаза на проблемы незрячих. Помимо того, что Татьяна Смоляк – замдиректора предприятия, на котором слабовидящих сотрудников примерно половина, она и сама инвалид по зрению.

Татьяна Смоляк, заместитель директора предприятия:

Когда мы говорим, сможет ли справиться работник с должностью, дело не столько в его проблеме, а в квалификации, подготовке, как у любого человека.

Татьяна Смоляк вспоминает, что поначалу сомневалась, переходить ли работать на такую ответственную должность. Почти 1700 сотрудников, а ведь потенциально – это столько же просьб и вопросов. Зато теперь вопросов у самой Татьяны возникает куда меньше, чем решений. Пусть и не самых стандартных проблем.

Татьяна Смоляк, заместитель директора предприятия:

Обращаются по вопросам, которые возникают, когда они добираются до работы. Транспорт: почему водитель не включил подсветку?

У нас свой социальный пакет очень большой, здравпункт есть, который оказываем медицинскую помощь не только работникам, но и бывшим сотрудникам и членам их семей. Есть своя база отдыха.

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Они сумели всему миру открыть глаза на свои возможности. Национальная сборная Беларуси по мини-футболу среди слабовидящих пять раз (!) выигрывала планетарные первенства. Конкуренты, да и не только, поначалу были просто в шоке: ведь играют спортсмены лучше, чем многие профи.

Анатолий Усенко, тренер сборной Республики Беларусь по мини-футболу среди слабовидящих:

Постоянно говорили: у тебя там зрячие все играют, первый чемпионат выиграли – случайность, второй – случайность, выиграли третий – разговоры прекратились.

Дмитрий Ковалев, капитан сборной Республики Беларусь по мини-футболу среди слабовидящих:

Приезжают на каждый чемпионат с одной целью – у нас выиграть, но, к сожалению, и пусть так и останется, редко кому удается.

Отличий от, скажем так, стандартного мини-футбола практически никаких. Разве что вратарю нельзя выходить из 6-метровой зоны. Он – единственный, кто хорошо видит в команде. Да и удары головой по мячу здесь не практикуются. Правда, по мнению тренера, есть еще одно, пожалуй, самое важно отличие: умноженная раз в 10 воля к победе.

Анатолий Усенко, тренер сборной Республики Беларусь по мини-футболу среди слабовидящих:

В жизни что-то не дано человеку – он должен компенсировать в другом. Они компенсируют работоспособностью, желанием доказать, что они нужны обществу, ведь очень важно не зациклиться. А когда их общество признает, они могут перевернуть весь мир.

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А вот Михаил Николаевич охотно пользуется техническими достижениями, которые однажды перевернули весь мир, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Рабочее место незрячего человека: ноутбук, сканер, айфон. Стандартно набранные и распечатанные документы. И это при том, что Михаил Антоненко фактически ничего не видит. Но он удивляется нашему изумлению: потеря зрения ведь не повод игнорировать очевидные достижения времени.

Проговаривающая программа установлена в компьютере, и она же помогает расшифровывать бумажные документы.

А малогабаритный аналог печатной машинки – для своего рода оперативных заметок. Записать номер телефона или другую информацию, когда, к примеру, выключен компьютер.

Рельефно-точечный шрифт Брайля – прикосновение не только к пониманию, но и особенностям той же пунктуации. Читая такие тексты, незрячие постигают или восстанавливают в памяти, как пишутся те или иные слова либо где и как проставляются запятые. Да и во многих случаях работать с такими документами попросту быстрее.

Михаил Николаевич рассказывает: прошли те времена, когда работа для незрячих в большинстве случаев была лишь реабилитацией. Сегодня многие инвалиды по зрению весьма успешно зарабатывают деньги и делают карьеру практически во всех сферах. Есть и учителя, и бизнесмены, даже специалисты в области IT.

Михаил Антоненко, заместитель председателя центрального правления «Белорусского товарищества инвалидов по зрению»:

Инвалиды по зрению имеют специальность, работу, но их это уже не устраивает. Кто-то хочет больше денег, кого-то не устраивают условия. И это великолепно.

Доступ к информации современная техника нам обеспечивает. Только не ленись, используй рабочее время, чтобы совершенствоваться.

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Их совместному жизненному кадру – уже больше, чем три десятка лет. Владимир и Алла вспоминают: как увиделись, так и не расставались. Объехали уже, наверное, полмира и подарили друг другу целый мир. И, несмотря на то, что у Аллы Николаевны лишь остаточное зрение, скидок ни счастью, ни друг другу в этой семье никто не делает.

Владимир и Алла Иваненко:

Ни в коем случае! Кто же мне будет делать эти скидки? Что ж я сяду и скажу: Я не могу! А что тогда мой муж скажет?

Мне жена помогала фундамент строить, крутить сваи.

Она же, жена, и домашний шеф-повар. Рабочая зона кухни рассчитана строго на одного, так что муж в процессе участвует весьма номинально. Зато у хозяйки вот-вот пойдет на сковородку овощное рагу.

Алла Николаевна практически ничего не видит, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Очень важный момент – чтобы все постоянно находилось на своих местах. Иначе есть риск радикально изменить рецептуру.

Алла Иваненко:

Тот, кто не видит, может уксус и подсолнечное масло перепутать.

Конечно, все это непросто, конечно, всему приходится учиться. Но тем ценнее и значительнее победы, которые для здоровых людей давно стали обыденностью. Хотя очень и очень многим зрячим ох как не помешал бы другой, и зачастую, куда более адекватный жизненный взгляд.

Владимир и Алла Иваненко:

Я посмотрел на людей, которые без зрения цепляются за жизнь. Я после этого очень плохо отношусь к нашей лавке с алкоголиками. Руки есть, ноги есть? Работай, живи, радуйся!

Если жизнь человеку дана, ее нужно прожить с поиском позитивного. Всегда нужно пытаться найти силы. Опустить руки – самый худший выход. Нужно отдохнуть, набраться сил – и вперед!