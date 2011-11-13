Китайские игрушки покупают чаще, чем белорусские

Молодой отец Олег был в шоке: то ли магазины наши не знают, у кого закупать, то ли им все равно, то ли и закупать то им, собственно, не у кого. Зато на упаковке солдатиков, которые с разочарованием все же купил Олег, не черным по белому, но крупно и ярко было написано – войска НАТО.

Олег Волков:

Ребенок попросил купить солдатиков ему, поиграть. Я, естественно, задался целью. Подумал, как в прежние времена, солдатика купить не проблема. Пошел по крупным магазинам, думал, что удастся купить нормальных наших, солдат, которые нашу армию олицетворяют. Но оказалось, что попытки поисков были бесплодны. Потому как я нашел больших американских монструозного вида.

Форма не наша, оружие не наше. Ребенку то, может, и все равно, но для воспитательных целей понятно, что должно быть даже зрительное восприятие, что солдаты должны быть в нашей форме и с нашим оружием.

К огромным прилавкам, усеянным детскими игрушками, мы пришли вместе с антропологом. Солдаты в НАТОвской форме, казаки, крестоносцы, непонятно кто, но с китайскими лицами, с лицами в крови. Здесь было что угодно, кроме обычных советских солдатиков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Лидия Тегако, заведующая отделом антропологии и экологии Института истории НАН Республики Беларусь:

У нас таких потребностей не было – формировать с детства военные наклонности. Поэтому мы не делали. А так как Америка завоевывает мир, они и сделали эти игрушки, чтобы с детства люди уже привыкали к этим всем вещам, к НАТОвской армии и так далее. Сейчас ведь НАТОвская армия почти во всем мире.

Как на социальную адаптацию ребенка влияют подслушивающие устройства и приборы ночного видения? Лидия Ивановна говорит: как бы он потом и в жизни такую социальную роль для себя не выбрал.

ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ В НЕБОЛЬШИХ МАГАЗИНАХ

В этом магазине в Минской области детским игрушкам отвели целую четверть прилавочной территории, но разбирать их пока никто не торопится. Гомельская мышь, собака и бобр пылью еще не покрылись, но уносят в советское детство. За последние лет 20 в них мало что поменялось. Все игрушки здесь белорусские. Но выглядит это как малоинтересный зеленый танк, посудка не по сезону и животные с грустными глазами…

Продавец:

У нас китайской мягкой игрушки никогда и не было – только свои. С базы поставка идет. Как там товароведы закупают, как заказывают, не знаю.

На сайте гомельской фабрики, которая произвела непродающихся мышь, собаку и бобра, мы внимательно изучаем каталог. Эти резиновые гномы во времена Советов вызывали детскую радость, но сейчас почему-то навеяли только взрослую грусть.

В разделе крупных игрушек мы нашли Волка и льва Бонифация – понятные герои. Но их скудная одежда и неяркие цвета с трудом выиграют у китайского. При этом на самом предприятии убеждены, что их продукция отличается оригинальным дизайнерским решением, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Хотя даже одного взгляда на его внешний вид уже достаточно, чтобы понять, что выбраться из прошлого здесь не могут совсем не только игрушки.

Виктория Хриптович, кандидат психологических наук:

У моего сына есть игрушка, которая выглядит как аист, но называется Буслик. Необязательно игрушка должна быть сделана в Беларуси, хотя, конечно, если мы хотим растить патриотов, мы должны поддерживать свое. Но, в то же время, обыгрывать это все. Зубрик, мне кажется, должен быть, а не бизон.

Через эти игрушки ребенок и входит в мир, знакомится с тем, что наше, что родное.

Белорусская кукла вроде хороша, но наклеенные ресницы, накладные черные и белые кучерявые волосы в короткой стрижке – это несовременно. Девочки не носят такое. Поэтому с этой точки зрения Барби будет актуальнее.

БЕЛОРУССКИЕ ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ В ДЕТСКОМ САДУ

В этом детском саду кукол делают моднее сами воспитатели. Все игрушки здесь белорусские. Все-таки, говорят, они безопаснее и экологичнее. Правда, настоящие национальные герои стоят на полочках. О них дети узнают только во время театральных сценок. Воспитатель честно признается: нам бы чего поярче и пооригинальнее. Но иногда не хватает и самого обыкновенного.

Татьяна Тимошенко, воспитатель детского сада № 115 Минска:

У нас есть занятия по созданию человека, человеческого тела. Было бы интересны отличия мальчика от девочки в куклах.

В принципе, наши игрушки женского пола. Хочется, чтобы были мальчики, сыночки, папы.

Когда мы спросили у них про любимых мультяшных героев, они долго не раздумывали.

Дети:

У меня Смешарики!

У меня тоже!

Тут уже не до волка из «Ну, погоди!» и Чебурашки. После таких ответов даже мы поняли, как безнадежно от них отстали.



БЕЛОРУССКИЕ ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ

Впрочем, не так все плохо с нашими игрушками из пластмассы. Выбор есть, правда, белорусского трактора или самосвала вы здесь не найдете. Зато найдете немецкий трактор немецкого производства. Стоит, конечно, немало, но сделан на совесть. Кстати похожую пожарную машину со звуком немцы сделали с надписью «Москва». Для русских детей.

Станислав Якубович, заместитель генерального директора по идеологической и информационной работе ОАО «БелАЗ»:

Мы обязательно предлагаем нашей торговле. Берут. Если не видели в крупных магазинах Минска, то это недостаток гипермаркетов. Может, и наш маркетинг в этом смысле недостаточно хорош.

Андрей Гольцман, директор СООО ПП «Полесье»:

Идея хорошая. Но мы работаем на потребителя. Чтобы наша продукция продавалась не только у нас (у нас рынок весьма ограничен), но и продавалась на просторах России, Казахстана, Украины, Европы.

Если говорить о белорусских национальных героях, то, к сожалению, их никто не знает. Мы обсуждали эти вопросы неоднократно и на Совмине.

Для этого надо, чтобы наши отечественные герои, те же сказочные герои, механизмы типа «БелАЗы», «Амкодоры», трактора были известны широкому кругу потребителей.

Затраты на единицу производства должны быть минимальными, а значит нужны огромные серии игрушек, а значит продаваться они должны не только на 10-миллионном рынке. Один станок лишь для одной детали игрушки стоит не одну и не пять тысяч евро, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И рисковать сотнями рабочих, получающих зарплату, ради того, что может не продаться, хоть и выглядит патриотично, ни здесь, ни еще где-то логично не рискнут. Поэтому и солдатиков в форме белорусской армии, и машинок «БелАЗов» пока ждать не приходится. И правых, и виноватых в этом не по-детски взрослом деле, похоже, не найти.

Андрей Гольцман, директор СООО ПП «Полесье»:

Барби знают все. А что мы можем предложить из наших, белорусских? Лешего? Мы делаем божьих коровок. Они живут у нас. Это тоже патриотизм.

От идеи до выпуска первого образца очень длинный и очень дорогой путь. И если мы ошибемся, то это будут потерянные средства.

Мы очень хотели бы делать нечто такое белорусское, но пока не можем, к сожалению, найти эту ниточку, идею, которая в итоге стала бы полезной и предприятию, и нашей стране.