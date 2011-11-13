Глава «Беларусьфильма»: Когда нам говорят о том, что белорусское кино никто не смотрит и не знает, я поднимаю данные белорусского кинопроката на все 137 залов

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм» Олег Сильванович.

То, что не знают, к сожалению, молодое поколение, люди среднего возраста современных белорусских фильмов, это чья проблема? Общества, ваша, времени?

Олег Сильванович:

Когда нам говорят о том, что белорусское кино никто не смотрит и не знает, я поднимаю данные белорусского кинопроката на все 137 залов. И у меня по детскому фильму «Новогоднее приключение в июле» 126 тысяч зрителей, по фильму «Рыжик в Зазеркалье» – более 80 тысяч зрителей. Это очень серьезная посещаемость. Если вы умножите это на стоимость европейского билета, то поймете, сколько это денег реально могло бы вернуться. Но у нас абсолютно реальное социально ориентированное государство, поэтому билет доступен и пионеру, и пенсионеру. Здесь государственная поддержка – чтобы билет был доступен. Это констатация фактов.

Белорусский фильм можно изучать и на основании статистических выкладок: а сколько зрителей посмотрело. «Брестская крепость» – больше 130 тысяч зрителей. Мы выпустили ДВД-диск несколько месяцев назад. Он возглавляет все чарты продаж.

Если возвращаться к вопросу о национальном проекте, то, все-таки, это будет фильм либо на военную тему, либо в принципе исторический? Или же вы готовы снять что-то неожиданное? Например, фэнтэзи.

Олег Сильванович:

Мы работаем, ищем. Это очень непросто. Мы смотрим и проверяем все вещи: и молодежные сценарии, и мюзиклы. Это немного парализует, потому что если бы это был просто проект, мы могли бы рискнуть.

Мы уже говорили о фэнтэзи. Это тоже дополнительные финансовые затраты. Не так легко это реализовать сегодня, потому что сметная стоимость будет в два раза выше, чем стоимость среднего белорусского проекта.

«Мосфильм», кстати, не снимает кино, а просто предоставляет свои площадки для съемок других картин. Сегодня я разговаривал с Грамматиковым, который является креативным продюсером Дисней Раша. Так он предложил совместный проект с Диснеем в следующем году.

Если Грамматиков оценит потенциал нашей киностудии так же высоко, как я его оцениваю, то это говорит о том, что он не совсем так ничтожен, как это представляется в отражении некоторых средств массовой информации. Это с одной стороны.

С другой стороны, мы должны с вами прекрасно понимать, что есть еще проблема и в людях, и в финансах. Поэтому так важны сегодня совместные постановки.

С третье стороны, важна возвратность и окупаемость проекта. По креативным составляющим. В советскую эпоху были общесоюзные премьеры: бралась злободневная политическая история, быстро снимался фильм, 900 кинотеатров одновременно показывали в течение какого-то времени. Сейчас этого не происходит. Сейчас говорится о том, что дайте какой-то фильм, которым страна может гордиться. И это самое сложное.

А почему в советскую эпоху многие белоруски фильмы «выстреливали», в хорошем смысле? А сейчас почему нет? Конкуренция большая?

Олег Сильванович:

Тогда конкуренция была действительно не столь велика, потому что тогда не так было развито телевидение и не такой был доступ к иностранному прокату.

Вы прекрасно понимаете, что в советскую эпоху не все белорусские фильмы так уж радушно принимались, как они принимаются сегодня.

Сегодня я рассматриваю возможность продолжения одного из известных белорусских фильмов, «Белые росы». Я уже получил сценарий от того же автора, который написал «Белые росы-1». На следующей неделе у нас будет художественный производственный совет. После этого у нас состоится фокусное глубокое изучение современных молодых ребят, которые, посмотрев первый фильм, почитают киноповесть, скажут, что их не устраивает, предложат свои варианты зацепок, линий для будущего фильма. Конечно, мы все это будем глубоко изучать для того, чтобы сделать какой-то современный проект.

Из уст президента звучал тезис, что Беларуси необходим громкий национальный яркий проект. В том числе и имиджевый в каком-то смысле. Сегодня в вашем багаже есть такой проект?

Олег Сильванович:

Мы выдвигаем сейчас три проекта по этим принципам отбора. Это вопрос непростой. Если есть проблемы с писательском цехе или есть проблемы в системе подготовки кадров, например, для кинометагрофии, то они так или иначе в прогнозном понимании могут создать проблемы и для фильмов. Здесь много слагаемых. И каждый из этих слагаемых должен быть безукоризненным.

Не секрет, что люди искусства, поднявшись до определенной планки, в том числе и финансовой, задумываются о том, а не уехать ли им туда, где могут заплатить больше.

Олег Сильванович:

Есть только один выход: надо предлагать очень интересные роли, очень интересные проекты, которыми можно гордиться. Я хочу сказать, что деньги здесь являются второстепенными. Они уходят на второй план. Не являются полностью отметаемым фактором, но, тем не менее, важна яркость проекта. Если вы найдете яркий проект и предложите его любому актеру, даже российскому, то гонорар, который он попросил за эту роль, может оказаться значительно ниже то стандартной планки, которую озвучивает его агент.

А это всегда срабатывает, ведь громкое имя чаще всего стоит больших денег?

Олег Сильванович:

Правда, потому что громкое имя – это чаще всего деньги, которые вы потом получите.

У Джека Николсона как-то спросили, не стыдно ли ему получать гонорары от 20 до 30 млн долларов за роль. Он сказал, что для того, чтобы сделать кино, нужны деньги. А он и есть деньги.

Конечно, надо понимать, что, когда серьезный актер входит в проект, то он в каком-то смысле является еще и сопродюсером своего проекта, потому что если это мощный актер, то это не будет провальной работой.

Вне киностудии вы, как искушенный зритель, идете на фильм, на сценарий или на актера, имя?

Олег Сильванович:

Я иду на все. Могу пойти на актера, на сценарий. Если я знаю сценарий, то пойду посмотрю на то, как он реализован. Если это масштабный актер, то буду смотреть на его работу.