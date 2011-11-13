Бывший продавец минского бутика: С вещей мы срезали бирки «Made in China», «Made in Bangladesh», чтобы удовлетворить белорусского покупателя

Рубашка, галстук и пиджак – абсолютно стандартный набор. Еще каких-то 25-30 лет назад такой набор можно было купить по стандартной цене. Сегодня глаза разбегаются. Разница в стоимости на один и тот же галстук может различаться в разы, правда, не всегда понятно почему. Спросишь у продавца дорогого пиджака «почему так?», говорит: «фирма». Знать бы, что он при этом думает. Атомные цены на эксклюзив от кутюр – это дань моде, или тому, кто эту «моду» продает? Сейчас будем разбираться.

Сергей уже пару лет в отставке с такой почетной должности, как продавец-консультант бутика, так что решился поделиться подноготной продаж. По его словам, владельцы бизнеса несколько лет назад на самом деле ездили в Италию, в шоу-румы, заказывали там коллекции.

Сергей, бывший продавец-консультант столичного бутика:

Куртка могла сравниться по стоимости со стоимостью малолитражки. Я сам был удивлен, что у нас на такой товар есть покупатель.

Но со временем сами производители брендов открыли более простой способ заработать. На более дешевых материалах и рабочей силе. Где такие компоненты успешного производства можно найти – ни для кого сегодня не секрет.

Сергей, бывший продавец-консультант столичного бутика:

«Made in Italy» стали исчезать и начали появляться «Made in China», «Made in Bangladesh». Потребитель был не готов, наверное, к резкой смене марки, и нам приходилось срезать или замазывать такие надписи на бирках. И мы с ножницами трудились, чтобы удовлетворить нашего белорусского потребителя.

Сейчас Минск наполнен другим контрафактом, московским. Поэтому люди начинают настораживаться. Потому что слишком много «Ричмондов» и «Дольче-Габана» с белорусскими пацанами ходит по Минску.

Причем шьют не только под Москвой, даже в Беларуси. Наша транспортная милиция, например, в последнее время активно работает по брестскому направлению, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ростислав Трухан, начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД на транспорте МВД Республики Беларусь:

Географическое расположение Бреста позволяет жителям города приобретать и привозить с территории Украины дешевые материалы, фурнитуру, в подпольных цехах производить трикотажную одежду под видом известных европейских престижных марок. И в дальнейшем такой товар продается на территории Российской Федерации или на территории Республики Беларусь.

Здесь рубашку могут разложить на нитки. По их цвету и качеству шва в основном и определяется подлинность вещи. Но первым делом – маркировка.

На примере гардероба Жанны попробуем понять, каков все-таки шанс напороться на подделку.

Жанна Максимова, дизайнер:

Вот любимая курточка. Если окажется не «Дольче-Габана», очень расстроюсь.

Ирина Хацкевич, начальник отдела товароведческих исследований ООО «Судебно-экспертная коллегия»:

Если здесь написано, что это сделано в Италии, то на контрольной ленте должно быть написано то же самое. А здесь страна происхождения не указана.

Очень хорошая копия конкретной модели. Но в категорической форме говорить, что это изделие, которое сделано по лицензии, и даже, что это вторая линия, я бы не стала.

Нашей героине такое заключение пришлось не очень по душе, но всегда есть возможность отыграться. Следующей под микроскоп легла рубашка.

Ирина Хацкевич, начальник отдела товароведческих исследований ООО «Судебно-экспертная коллегия»:

Нитка верхняя натянута слабо, кончики торчат, есть сваливания строчки. Если это выдавать за работу кутюрье, то там у тех, кто шьет должна быть соответствующая квалификация.

Существует судебная практика обращений с исками в суд людей, когда вот за такие вещи платятся огромные деньги, потом их сдают в химическую чистку и после первого раза достают, образно говоря, тряпочку.

То, что делается на конвейере, не относится к фирменной вещи.

В итоге, из пяти предметов гардероба, которые мы принесли на экспертизу, фирменным назвали только один, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Для Жанны это оказалось новостью. Но каждый остался при своем мнении.

Жанна Максимова, дизайнер:

Я считаю, что если уже в магазине в Милане будут продавать не фирменные вещи, то это вообще уже не просто плевок. А они вообще нас считают не понятно за кого.

Застраховать себя от подделки даже известной маркой, получается, тяжело. Лучше перед покупкой хорошей одежды в довесок вооружиться определенными знаниями.

На какие элементы надо обращать внимание рассказал известный белорусский модельер Иван Айплатов. К примеру, чтобы выбрать просто качественный мужской костюм.

Иван Айплатов, модельер:

На хорошем дорогом костюме делают петли расстегивающимися. Пуговицы на манжете хороших костюмов обязательно должны находить друг на друга. Не просто в стык, а на пару миллиметров заходят друг на друга. Это дает костюму вид рукотворности, потому что машина не может пришить пуговицы так, чтобы они находили друг друга. Это можно сделать только ручным способом.

На хороших костюмах всегда стоит специальная ткань для воротников с изнанки.

Разбирается вещь и смотрится внутренний материал. Нитки могут быть не того производителя, внутренняя ткань.

А вообще, сейчас уровень подделки достиг таких вершин, что и сам автор зачастую не отличит свой костюм от ненастоящего.