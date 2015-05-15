Республиканский молодежный IT-форум стартовал в Парке высоких технологий в Минске

Новости Беларуси. Все IT-дороги сегодня ведут в Парк высоких технологий. Там стартовал Республиканский молодежный форум, в котором участвуют как начинающие предприниматели, так и успешные белорусские бизнесмены. Многие из них – резиденты ПВТ. Они делились опытом с молодым поколением программистов.

На форуме будут презентованы 7 самых успешных старт-апов в сфере информационных технологий.

Всего для участия в конкурсе было подано свыше 30 заявок. Победитель сможет презентовать свой проект на международной конференции в Хельсинки. Для поддержки начинающих бизнесменов в ПВТ создан бизнес-инкубатор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:

По статистике, из 10 компаний восемь, а, может быть, даже и девять компаний оказываются неуспешными. Если даже одна или две из этого десятка выстреливают, то это дает колоссальный эффект. Наш Парк высоких технологий, наша IT-отрасль Республики Беларусь в целом развивается в 10 раз быстрее, чем мировая IТ-отрасль.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Что такое бизнес-инкубатор в IT-технологиях? Это помочь талантливым амбициозным ребятам создать свои компании, которые будут дополнительно к уже имеющимся выходить и на внутренний, и на внешний рынок. В этом, как говорится, и фишка.

Сейчас в Парке высоких технологий около 140 резидентов. В 2014 году они обеспечили стране валютные поступления в размере 680 миллионов долларов.

Беларусь – один из лидеров по экспорту информационных услуг в мире. А в международном рейтинге стран по уровню развития информационно-коммуникационных услуг Беларусь занимает 38 место среди 166 государств.