Делегаты V ВНС в Минске: «Очень много в системе ЖКХ делается для людей»

Новости Беларуси. Накануне важнейшего события. Делегаты пятого Всебелорусского народного собрания 21 июня из всех регионов отправляются в столицу. Завтра они соберутся на всенародное вече, чтобы обсудить итоги предыдущей программы социально-экономического развития Беларуси и совместно выработать план на следующую пятилетку. Свои инициативы и идеи, определяющие дальнейший курс страны, смогут высказать 2,5 тысячи белорусов.

Витебский регион на форуме представят 350 делегатов. Все они ранним утром собрались, чтобы вовремя добраться до Минска. Время в пути они планируют провести в дискуссиях и беседах, которые касаются предстоящего события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Новицкая, директор средней школы №12 Витебска, делегат пятого Всебелорусского народного собрания:

Очень здорово, что в прошедшей пятилетке мы вернулись к профильному обучению. Вот это дело необходимо продолжать, внедрять профильное обучение в 10-11 классах. Обратить внимание на допрофильную подготовку учащихся с 8 класса. Очень хочется обратить внимание на то, что в прошедшей пятилетке мы вступили в эксперимент по финансированию учреждений образования. Хочется, чтобы данный проект нашел поддержку в следующей пятилетке.

Людмила Спиридова, директор Витебского спецкомбината гражданского обслуживания, делегат пятого Всебелорусского народного собрания:

Очень много в системе ЖКХ делается для людей, для народа. Намного стало меньше жалоб. Люди довольны. Проводятся прямые линии, поэтому я хочу, чтобы и дальше так развивалось.