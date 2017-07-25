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День пожарной службы в Гродно: увидеть профессию изнутри и попробовать тяготы работы МЧС на себе

25 июля 2017 16:47
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Новости Беларуси. Рискуя своей жизнью, они спасают жизни других. День пожарной службы отмечают 25 июля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровно 164 года назад первая пожарная часть была создана в Минске, а затем и в других городах страны. Сегодня сотрудники МЧС готовы противостоять любым вызовам времени. Во время праздника оценить мощь аварийно-спасательной техники могли все желающие. Например, в Гродно устроили водную феерию и предложили зрителям кросс-фит от МЧС.

Именно таким образом ежедневно ровно в полдень трубач на старинной пожарной каланче в Гродно возвещает, что в городе все спокойно. Так делали пожарные в начале XX века – традиция сохранилась. Но сегодня мелодия особенная – белорусская фанфара в честь Дня пожарной службы.

День пожарной службы в Гродно: увидеть профессию изнутри и попробовать тяготы работы МЧС на себе-1

И пока туристы с удивлением фотографируют местную достопримечательность, в пожарной части при каланче кипит обычная работа. Вячеслав Баньковский, командир отделения, несмотря на праздник, проверяет боевое снаряжение. За 23 года работы в МЧС он знает: нужно быть всегда на чеку.

День пожарной службы в Гродно: увидеть профессию изнутри и попробовать тяготы работы МЧС на себе-4

Вячеслав Баньковский, командир отделения аварийно-спасательной части № 1 Гродно:
Бойцы МЧС каждый день проявляют героизм. В том году на нашу смену два раза попал ураган. Пилили за смену по 80 деревьев. Огонь и дым для нас – привычное явление. Мы каждый день с этим практически сталкиваемся. Нам некогда бояться, мы думаем о жизни людей.

О будущих подвигах мечтают и эти парни, новобранцы. Сегодня важный момент: в День пожарной службы они клянутся с честью выполнять поставленные задачи.

День пожарной службы в Гродно: увидеть профессию изнутри и попробовать тяготы работы МЧС на себе-7

День пожарной службы в Гродно: увидеть профессию изнутри и попробовать тяготы работы МЧС на себе-9

День пожарной службы в Гродно: увидеть профессию изнутри и попробовать тяготы работы МЧС на себе-11

Юрий Вашута, спасатель аварийно-спасательной части № 3 Гродно:
После окончания армии захотелось служить в органах подразделения по чрезвычайным ситуациям, так как это дело боевое, дело мужское. Я готов служить родине, исполнять свой долг.

День пожарной службы в Гродно: увидеть профессию изнутри и попробовать тяготы работы МЧС на себе-14

Сергей Шпарло, начальник Гродненского областного управления МЧС:
Главное наше достижение – это снижение гибели людей на пожарах и снижение количества пожаров и чрезвычайных ситуаций по сравнению с прошлым годом и на протяжении уже нескольких лет.

В этот день спасатели желают друг другу только сухих рукавов. А горожане с интересом следят за показательными выступлениями.

День пожарной службы в Гродно: увидеть профессию изнутри и попробовать тяготы работы МЧС на себе-17

И возможность – увидеть своими глазами необычный инструмент. Будь то гидравлические ножницы или гигантский фонтан из пожарных рукавов и с автолесницы.

День пожарной службы в Гродно: увидеть профессию изнутри и попробовать тяготы работы МЧС на себе-20

День пожарной службы в Гродно: увидеть профессию изнутри и попробовать тяготы работы МЧС на себе-22

А пока одни радовались зрелищному водному шоу в самом центре города, другие даже определились с выбором будущей профессии.

День пожарной службы в Гродно: увидеть профессию изнутри и попробовать тяготы работы МЧС на себе-25

Ребенок:
Когда вырасту, хочу стать водителем пожарной машины.

День пожарной службы в Гродно: увидеть профессию изнутри и попробовать тяготы работы МЧС на себе-28

Ирина Пузач, житель Зельвы:
Очень хорошая организация праздника, достойная, интересная. Я приехала на этот праздник из городского поселка Зельва. Это 100 километров от города Гродно. Приехала, потому что у меня здесь служит сын в МЧС.

День пожарной службы в Гродно: увидеть профессию изнутри и попробовать тяготы работы МЧС на себе-31

Новинка этого года – кросс-фит от МЧС. Вынести человека с пожара, провести боевое развертывание и пробежать с огнетушителем – каждый зритель мог принять участие. И убедиться, что за гордым званием спасатель стоит огромный труд, сила воли и желание помогать людям.

# общество # МЧС Беларуси # Сергей Шпарло # Галина Буро # Анатолий Бояринцев

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