День пожарной службы в Гродно: увидеть профессию изнутри и попробовать тяготы работы МЧС на себе

Новости Беларуси. Рискуя своей жизнью, они спасают жизни других. День пожарной службы отмечают 25 июля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 164 года назад первая пожарная часть была создана в Минске, а затем и в других городах страны. Сегодня сотрудники МЧС готовы противостоять любым вызовам времени. Во время праздника оценить мощь аварийно-спасательной техники могли все желающие. Например, в Гродно устроили водную феерию и предложили зрителям кросс-фит от МЧС. Именно таким образом ежедневно ровно в полдень трубач на старинной пожарной каланче в Гродно возвещает, что в городе все спокойно. Так делали пожарные в начале XX века – традиция сохранилась. Но сегодня мелодия особенная – белорусская фанфара в честь Дня пожарной службы.

И пока туристы с удивлением фотографируют местную достопримечательность, в пожарной части при каланче кипит обычная работа. Вячеслав Баньковский, командир отделения, несмотря на праздник, проверяет боевое снаряжение. За 23 года работы в МЧС он знает: нужно быть всегда на чеку.

Вячеслав Баньковский, командир отделения аварийно-спасательной части № 1 Гродно:

Бойцы МЧС каждый день проявляют героизм. В том году на нашу смену два раза попал ураган. Пилили за смену по 80 деревьев. Огонь и дым для нас – привычное явление. Мы каждый день с этим практически сталкиваемся. Нам некогда бояться, мы думаем о жизни людей. О будущих подвигах мечтают и эти парни, новобранцы. Сегодня важный момент: в День пожарной службы они клянутся с честью выполнять поставленные задачи.

Юрий Вашута, спасатель аварийно-спасательной части № 3 Гродно:

После окончания армии захотелось служить в органах подразделения по чрезвычайным ситуациям, так как это дело боевое, дело мужское. Я готов служить родине, исполнять свой долг.

Сергей Шпарло, начальник Гродненского областного управления МЧС:

Главное наше достижение – это снижение гибели людей на пожарах и снижение количества пожаров и чрезвычайных ситуаций по сравнению с прошлым годом и на протяжении уже нескольких лет. В этот день спасатели желают друг другу только сухих рукавов. А горожане с интересом следят за показательными выступлениями.

И возможность – увидеть своими глазами необычный инструмент. Будь то гидравлические ножницы или гигантский фонтан из пожарных рукавов и с автолесницы.

А пока одни радовались зрелищному водному шоу в самом центре города, другие даже определились с выбором будущей профессии.

Ребенок:

Когда вырасту, хочу стать водителем пожарной машины.

Ирина Пузач, житель Зельвы:

Очень хорошая организация праздника, достойная, интересная. Я приехала на этот праздник из городского поселка Зельва. Это 100 километров от города Гродно. Приехала, потому что у меня здесь служит сын в МЧС.