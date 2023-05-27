Сотрудники МВД провели масштабный велопробег, посвящённый столетию службы участковых

Новости Беларуси. Они достойно продолжают традиции своих предшественников. Милиционеры, руководители и ветераны службы, а также курсанты ведомственных вузов приняли участие в масштабном велопробеге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Марафон посвятили столетнему юбилею службы участковых инспекторов милиции, который отпразднуют 17 ноября. Памятная церемония, километры пути и дело жизни, которое объединяет. Как это было? Собрали для вас яркие моменты.

Сегодня в нашем велопробеге участвуют сотрудники из каждой области, нас около 200 человек. Это очень знаменательно. Нашим велопробегом мы хотим показать наше единство. Уже исторически так сложилось: практически все мероприятия мы начинаем именно у памятников погибших сотрудников органов внутренних дел. Среди них есть и участковые инспектора милиции, к сожалению. Делаем все, чтобы наше молодое поколение также эти традиции соблюдало.

Было приятно проехать, тем более когда во главе заместитель министра вместе с нами едет, поддерживает нас, помогает словом и делом, так сказать. Подъем последний был немного тяжеловатый, но в целом было хорошо, круто.