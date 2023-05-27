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Сотрудники МВД провели масштабный велопробег, посвящённый столетию службы участковых

27 мая 2023 13:46
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Новости Беларуси. Они достойно продолжают традиции своих предшественников. Милиционеры, руководители и ветераны службы, а также курсанты ведомственных вузов приняли участие в масштабном велопробеге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Марафон посвятили столетнему юбилею службы участковых инспекторов милиции, который отпразднуют 17 ноября. Памятная церемония, километры пути и дело жизни, которое объединяет. 

Как это было? Собрали для вас яркие моменты. 

Сотрудники МВД провели масштабный велопробег, посвящённый столетию службы участковых-1

Сотрудники МВД провели масштабный велопробег, посвящённый столетию службы участковых-3

Сегодня в нашем велопробеге участвуют сотрудники из каждой области, нас около 200 человек. Это очень знаменательно. Нашим велопробегом мы хотим показать наше единство. Уже исторически так сложилось: практически все мероприятия мы начинаем именно у памятников погибших сотрудников органов внутренних дел. Среди них есть и участковые инспектора милиции, к сожалению. Делаем все, чтобы наше молодое поколение также эти традиции соблюдало. 

Сотрудники МВД провели масштабный велопробег, посвящённый столетию службы участковых-6

Сотрудники МВД провели масштабный велопробег, посвящённый столетию службы участковых-8

Было приятно проехать, тем более когда во главе заместитель министра вместе с нами едет, поддерживает нас, помогает словом и делом, так сказать. Подъем последний был немного тяжеловатый, но в целом было хорошо, круто. 

Сотрудники МВД провели масштабный велопробег, посвящённый столетию службы участковых-11

Сотрудники МВД провели масштабный велопробег, посвящённый столетию службы участковых-13

Это очень важно в целях сплочения коллектива – привить курсантам здоровый образ жизни и чувство коллективизма, и здорового духа.  

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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