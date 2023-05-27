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«Это наша душа и сердце всей страны». Как в Полоцке отмечают день рождения города?

27 мая 2023 14:06
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Новости Беларуси. Полоцк продолжает жить праздником. Самому древнему городу Беларуси 1161 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это сакральное место белорусской государственности. Святая земля, которая подарила миру выдающихся просветителей. И сегодня Полоцк – город-музей под открытым небом. Здесь собрано более сотни памятников и музеев. Отмечать день рождения жители и гости начали еще вчера, 26 мая. 

«Это наша душа и сердце всей страны». Как в Полоцке отмечают день рождения города?-1

Сегодня основной день торжеств, который начался звонко. Колокола в храмах возвестили о празднике. Ноту подхватили труженики района, которых объединило шествие. Традиционно чествовали лучших представителей коллективов и организаций. Самым талантливым и трудолюбивым полочанам – заслуженные награды. 

«Это наша душа и сердце всей страны». Как в Полоцке отмечают день рождения города?-4

Это незабываемое место, это любимое место. Все слова, которые можно сказать родному человеку, я бы посвятила этому городу. 

«Это наша душа и сердце всей страны». Как в Полоцке отмечают день рождения города?-7

Ольга Захаренко, председатель Полоцкого районного объединения профсоюзов: 
Это наша душа и сердце всей нашей страны и каждого из нас. Это история. Гордимся нашим городом. И делаем все от нас зависящее, чтобы город имел дальнейшее процветание и развитие. 

«Это наша душа и сердце всей страны». Как в Полоцке отмечают день рождения города?-10

Музыка в городе сегодня звучит везде. Фестивали, концерты, конкурсы исполнителей белорусской эстрадной песни, поэтический open air. В день рождения Полоцк буквально утопает в красках. Яркости празднику добавили участники пленэра художников и ремесленники.

28 мая праздник продолжится. Жителям и гостям города предложат продегустировать блюда из картофеля на гастрофесте. А также прогуляться по сувенирному проспекту и посетить территорию развлечений в городском парке культуры и отдыха. 

# Праздничные даты # общество # Ольга Захаренко # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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