«Дым, пожар, Минска как такового не было». Ветераны – о событиях Великой Отечественной войны и Победе

Анатолий Георгиевич Саламатов – фронтовик, полковник в отставке, почетный солдат Вооруженных Сил Республики Беларусь. Его воспоминания и истории о Великой Отечественной войне стали не только семейной ценностью, но и материалами для учебных пособий.

Анатолий Саламатов, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке:

Началась война, я был студентом техникума, на реке бегали мы. И вдруг узнали: немцы напали на Советский Союз. 1 августа я тоже пошел. Сначала в Свердловск в запасной полк, потом в Ленинградское пехотное училище. Учился там, думал, что сразу на фронт попаду. А после выпуска (окончил с отличием) оказался в Москве, где сейчас ВДНХ – курсы младших лейтенантов Московского военного округа. На этих курсах я был молодой командир взвода, готовил людей для фронта. А в 1943 году, когда под Рогачевом шли ожесточенные бои, он и сам отправился на фронт. Молодого офицера назначили командиром роты, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Анатолий Саламатов, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке:

Мы готовились к рогачевско-жлобинской операции, готовились, как будем воевать на Днепре, как немцев гнать с нашей земли. Но после небольшого отдыха был строевой смотр, руководство приехало большое, проверили. Я командовал первой ротой, им понравилось что-то, вечером вызвали. Сказали прибыть в район деревни Журавичи. Приехал, а там меня сразу к полковнику Грекову, начальнику штаба 41-го корпуса. Он сказал, что буду у них адъютантом. В этой должности он дошел до Эльбы. Участвовал в освобождении Беларуси, воевал в Восточной Пруссии. И ярче всего помнит весну 1945 года. Тогда в последние дни войны, под Берлином, он почувствовал, какой сладкой может быть победа, и как важна была вера в нее всего народа. Анатолий Саламатов, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке:

В ночь с 7 на 8 я с радистами дежурил. У нас была радиостанция, слушали «Голос Москвы». Вдруг передают: «Победа!» Левитан читает. Я сразу генерала разбудил: «Товарищ генерал, конец войны». Он говорит: «Передавай в воинские части все». В часов 10 утра все столы, где были в деревне, вытащили на середину улицы, был завтрак. Я помню, что была гречневая каша. А после – приказ возвращаться в Советский Союз. Все лето 1945 года он вместе с сотней солдат шел пешком от Бранденбурга до Минска. В столице Белорусской ССР началась его мирная жизнь, служба в штабе Белорусского военного округа и работа в Суворовском училище. Анатолий Саламатов, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке:

Мы через Минск проехали: все разрушено, развалено. Удручающее было зрелище, особенно, я теперь вспоминаю, бывший Ленинский проспект. Все разрушено. Как тут люди жили? Когда мы на парад ходили, по этой улице не ходили. По Карла Маркса нас выводили к Дому Правительства.

Еще одна судьба, ставшая частью Великой Победы. Знакомьтесь: почетный связист Республики Беларусь, кавалер шес­ти боевых орденов, полковник в отставке Петр Васильевич Орлов. Петр Орлов, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке:

В 1939 году уже вовсю чувствовалось начало войны. Поступил в октябре в Воронежское училище связи, во второй батальон ускоренной подготовки. И в 1941 году, 19 июня, у нас состоялся выпуск. Война 22 июня началась. Нашу команду отправили в Курскую область на формирование 283-й стрелковой дивизии, где я получил должность начальника телефонной станции 74-го батальона связи. Начальник связи стрелкового полка Петр Васильевич за долгие годы войны прошел от Тулы до Эльбы. Бил противника на Орловско-Курской дуге. На счету Петра Васильевича немало освобожденных городов Беларуси. В их числе и наша столица. 3 июля 1944 года его стрелковый полк занял Минск.

Петр Орлов, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке:

Минска как такового не было. Дым, пожар. Видно два остова. А потом уже узнал что это были Дом офицеров и Оперный театр. Они продолжали гнать врага с белорусской земли. Самыми тяжелыми выдались бои под Волковыском. Петр Орлов, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке:

Наш полк встретил яростное сопротивление. Навстречу вышла немецкая танковая дивизия. Наш подполковник похоронен, около сотни солдатиков. Во время битвы Петр Васильевич был ранен. Однако не смог долго лежать в госпитале и вновь вернулся в свой полк, с которым продолжил наступление на Берлин.

Петр Орлов, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке:

Особенно страшно было в одну ночь. Наш полк был на переднем крае, сидели, танки немецкие прорвались. Шла колонна пленных, эти танки передавили всех. Не менее сотни. Узнали, что такое мясорубка. 2 мая советские войска захватили немецкий город Потсдам. На этом война для Петра Васильевича и его родного стрелкового полка закончилась. Петр Орлов, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке:

Я всю войну провел в одной дивизии, в трех полках, начиная с командира взвода. Закончил войну начальником связи 858-го стрелкового полка. Знал только, как ползать и бегать. Ходить нельзя было, потому что противник был. 200-300 метров, не дольше. Бог миловал – отделался. И вот еще столько живу.