Аллею Памяти открыли 9 мая в Марьиной Горке: деревьев высадили по числу мирно прожитых лет

Новости Беларуси. Светлые традиции в день Великой Победы приумножили и жители Марьиной Горки. Здесь открыли Аллею Памяти со специальным знаком. Закрытое акционерное общество «Август-Бел» выступило инициатором благого дела и профинансировало благоустройство объекта. Сегодня те, кто принимал участие в озеленении, собрались целыми семьями, чтобы передать памятный уголок городу и сказать самые теплые слова благодарности ветеранам.

71-ая годовщина Великой Победы запомнилась жителям Марьиной Горки открытием собственной Аллеи памяти. Такой значимый подарок городу к праздничной дате преподнес спонсор. Представители закрытого акционерного общества «Август-Бел» высадили саженцы рябины и клена. Количество молодых деревьев не случайно: они символизируют число мирно прожитых лет.

Евгений Плотиннов, директор ЗАО «Август-Бел»:

Этот наш скромный вклад в район «Аллея памяти». Это просто дань памяти нашим предкам. Мы чтим свою историю.

В Марьиной Горке осталось уже не так много ветеранов — всего два десятка. И еще один памятный знак, который сегодня открыли здесь как символ того, что ничто не забыто.



Сергей Ленковец, председатель Пуховичского районного исполнительного комитета:

Место позволяет развиваться, благоустраиваться. Это только начало. У нас в Марьиной Горке есть памятники, есть скверы, но такого памятного места, наверное, нет.

Поздравить друг друга с Победой пришли четыре поколения пуховчан. Детей даже, наверное, больше, чем взрослых. Особое внимание – героям торжества — ветеранам.

Михаилу Дмитриевичу сегодня уже за 90. А на войну не по годам отважный тогда мальчик по собственному желанию отправился всего в 14. Прошел четыре фронта. Победу в 45-ом встречал под залпы салюта в Пруссии.

Михаил Пацеора, ветеран Великой Отечественной войны:

В такой знаменательный день, конечно, приятно принимать поздравления. Время, конечно, прошло давно, но оно не забывается.

Сегодня множество молодых семей открыли для себя новое место отдыха и памяти. Ведь День Победы в Беларуси — символ национальной гордости.

Александр Яковчик, работник ЗАО «Август-Бел»:

Красивый парк. Я думаю, он будет достойным напоминанием молодому поколению о том, что совершили ветераны для нас.

Эта аллея памяти в Марьиной горке каждый год будет пополняться молодыми деревьями. Благодаря усилиям молодежи и ветеранов. Какой корень – такая и крона! Время пройдет, а поступки поколений останутся жить в памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.