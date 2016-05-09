День Победы-2016: Республиканская акция «Беларусь помнит!» с возложением венков к монументу Победы – видеоверсия

Новости Беларуси. Белорусский народ свято хранит память о Победе и не позволит исказить правду об этой Победе. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю 71-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

«От имени благодарных людей, живущих в Белой Руси, я обращаюсь к вам, ушедшим от нас, к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Преклоняясь перед вашим подвигом, гордо и с честью заявляем: мы свято храним память о вашей Победе, нашей Победе, мы не позволили и никогда не позволим исказить правду об этой Победе, фальсифицировать и отнять ее у наших детей и внуков. Мы делаем и сделаем все, чтобы они жили в мирной и независимой стране», - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что за весь период суверенной истории Беларуси в стране не было разрушено ни одного памятника, никому не было позволено надругаться над памятью героев. «Мы боролись за правду о войне. За правду о вашем подвиге. Нам не стыдно перед вами, смотрящими на нас с небес, перед ветеранами Великой Отечественной, с тревогой наблюдающими за безумцами, толкающими планету к новой мировой войне, - отметил белорусский лидер. - Как и 71 год тому назад, мы уверены: жизнь, справедливость победят варварство и смерть!».

Для этой победы, обратил внимание Президент Беларуси, нужны воля, мужество и жертвенность всех людей и народов, желающих жить в мире, их единство перед лицом опасности.

«Мы горды тем, что неоценимый вклад в Победу над фашизмом внес наш белорусский народ. Его сыновья и дочери стояли насмерть в Брестской крепости, мужественно сражались под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и при форсировании Днепра. Это они освобождали Варшаву и Прагу, Будапешт и Вену, брали Берлин», - отметил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что на фронтах воевали около 1,3 млн уроженцев Беларуси. Более 400 из них удостоились высокого звания Героя Советского Союза.

«В нынешнем году мы не только со слезами радости отмечаем День Победы, но и со слезами горечи - скорбный юбилей, 75-летие со дня вероломного нападения нацистской Германии на СССР», - сказал глава государства.

Беларусь первой из советских республик приняла на себя жестокий удар агрессора. «Здесь впервые с начала Второй мировой войны самодовольные покорители Европы получили настоящий отпор, что привело к срыву их плана молниеносной войны. С установлением на белорусской земле оккупационного режима сопротивление агрессорам нарастало с каждым днем. За этот период наши партизанские отряды и соединения уничтожили более полумиллиона вражеских солдат и офицеров. Не меньше, чем союзные армии Соединенных Штатов Америки и Великобритании после открытия второго фронта, - отметил Александр Лукашенко. - Развернувшаяся на нашей территории рельсовая война почти вдвое сократила поставки вооружений и техники в гитлеровские войска и стала залогом успешной реализации стратегических планов всей войны». Один из них - блестящая операция «Багратион», завершившаяся разгромом немецкой группировки армий «Центр» и освобождением Беларуси. «Это ответ тем, кто пытается очернить историю движения сопротивления на белорусской земле», - подчеркнул Президент. Даже Гитлер, взбешенный эффективными действиями партизан, приказал считать войну с ними равнозначной сражениям на фронтах.

«Нельзя забывать, что именно единая семья братских республик Советского союза явилась той могучей силой, которая сокрушила нацизм. И тем самым спасла человеческую цивилизацию от истребления и повального рабства», - сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что развитые страны Европы, обладавшие мощным военным потенциалом, одна за другой бросали оружие и склонялись в покорности перед фашистской Германией. Некоторые - даже без боя. «Всех парализовал тот ужас, который внушали устроители нового мирового порядка. И только советский народ, еще не оправившись от революционных потрясений и не залечив как следует раны многолетней гражданской войны, не пал духом перед фашистской армадой», - обратил внимание белорусский лидер.

Тогда на защиту Родины поднялись все: кадровые офицеры и солдаты, рабочие и хлебопашцы, женщины и старики, вчерашние школьники и школьницы, напомнил глава государства. «Волна патриотического порыва и народного гнева была настолько сильной, что мстить за погибших отцов и матерей на фронт шли даже дети. Это была поистине Великая Отечественная война, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Невиданная готовность миллионов людей к самопожертвованию, героизм солдат и тружеников тыла, талант военачальников, ученых, конструкторов, специалистов военных заводов, организующая роль государства обеспечили крах Третьего рейха и его приспешников».

«Беларусь дорого заплатила за Победу. Фашисты превратили наш цветущий край в чудовищный конвейер смерти, создав здесь около 260 концлагерей и 110 гетто. Аресты, пытки, расстрелы и виселицы были обыденными атрибутами этого режима. Весь мир содрогнулся, узнав, что эсэсовские зондеркоманды стерли с лица земли тысячи белорусских деревень, из которых более 600 сожгли вместе с живыми людьми - стариками, женщинами и детьми», - отметил Александр Лукашенко.

«Мы никогда не забудем тех, кто погиб за нашу свободу, сражаясь во фронтовых окопах и в партизанских лесах, в подполье и профессиональной разведке. Кто был замучен в лагерях смерти, в застенках гестапо. Кто умер от тяжелого труда, холода, голода и недоедания в тылу, отдавая все для фронта и для победы», - подчеркнул глава государства.

Президент призвал склонить головы перед бесчисленными жертвами Великой Отечественной войны, отдавшими свою жизнь во имя Победы, и почтить их минутой молчания.

«Величайшим достижением сегодняшних дней является мир и спокойствие на планете и нашей родной земле. Помня уроки войны, мы проводим последовательную политику добрососедства и миролюбия. Нам дороги братские отношения с русскими и украинцами. Мы высоко ценим дружбу и сотрудничество с другими нациями и государствами. И мы сделаем все, чтобы белорусская земля всегда оставалась благодатным уголком стабильности, созидания и доброй воли», - подчеркнул глава государства.

Поэтому в Беларуси, по словам Александра Лукашенко, заботятся о безопасности страны, постоянно укрепляя ее оборонный потенциал и отстаивая мирные способы решения любых проблем на международной арене.

«Так завещали нам наши отцы и деды, прадеды, ценою жизни защитившие Родину от коричневой чумы, - заключил Президент Беларуси. - С праздником Великой Победы вас, дорогие друзья и гости белорусской столицы! Счастья и благополучия всем вам!».