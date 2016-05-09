День Победы-2016 в Беларуси: как 9 Мая отметят в Минске и областных центрах

Новости Беларуси. Празднование Великой Победы сегодня объединит миллионы белорусов. Отмечать 9 Мая будут во всех уголках страны. Так, только в Минске запланировано порядка 80 мероприятий. Не останутся в стороне и регионы.

В Минске гуляния развернутся от районов до центра. Как известно, главной точкой официальных торжеств станет площадь Победы, а вот основные народные гуляния развернутся на площадке возле Дворца спорта. Будет работать город мастеров. Пройдет турнир по силовому экстриму, спортивный флешмоб. Каждому желающему предложат присесть или отжаться символический 71 раз. Также можно будет поучаствовать в конкурсах, получить подарки и сувениры.

Утро Победы в Гомеле такое же теплое и ясное, как и 71 год назад. Город уже вовсю празднует. В эти минуты основные мероприятия проходят на центральной улице города – Советской. Здесь же на набережной жизнь изменится до неузнаваемости ровно в полдень. Взрывы гранат, артподготовка и рукопашная схватка – все как в мае 1945 года.

На обновленной набережной реки Сож впервые пройдет масштабная реконструкция событий последних дней войны. Организаторы мероприятия обещают перенести всех присутствующих в ту победную весну. А после боя все будет как в жизни: радость победы, цветы, улыбки и слезы. Хотя последнее, конечно, никто в сценарии не прописывал.

Масштабно и грандиозно празднуют День Победы и в Могилеве. Задействованы все основные площадки города. Одна из них – мемориальный комплекс «Буйничское поле». Это святое для могилевчан место. Летом 1941 года Советские войска вместе с ополченцами 23 дня героически отражали атаки

заметно превосходившего силы врага. Именно здесь впервые был развеян миф о непобедимости Вермахта.

Буквально через несколько минут на «Буйничском поле» состоится митинг и возложение цветов в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Накануне Дня Победы сюда был доставлен новый военный экспонат – 85-милиметровая дивизионная пушка. Планируется, что к юбилейной дате героической обороны Могилева здесь появится еще и пять единиц военной техники тех лет и «Буйничское поле» станет настоящим музеем под открытым небом.

А сегодня во время празднования Дня Победы рядом с военной техникой появится и техника послевоенная. Здесь пройдет выставка ретромобилей.

В День Победы весь Брест превратился в огромную праздничную площадку. По центральным улицам города в эти минуты продвигается колонна, объединяющая целые поколения брестчан. Возглавляют шествие с фотографиями фронтовиков участники международной акции «Бессмертный

полк». Кстати, в 2016 году она также проходит и в районных центрах.

По традиции центральным местом торжеств станет Брестская крепость. Из Цитадели уже доносятся звуки военных песен. Буквально через несколько минут это знаковое место заполнится десятками тысяч празднующих.

В 2016 году вместе с брестчанами Великую Победу отпразднуют представители официальных делегаций России, Польши, Венгрии и Словакии. Гуляния продолжатся и за пределами города. В усадьбе «Рыньковка» будут чествовать ветеранов. Здесь же состоятся и показательные выступления десантных войск.

Не менее масштабно отметят 9 Мая и в Витебском регионе. В эти минуты на площади Победы, самой большой в Беларуси, проходят праздничные мероприятия. Помимо торжественной части ветеранов ожидают фронтовые 100 грамм и письма-треугольники. После масштабной реконструкции открывается мемориальный комплекс «Прорыв» в Ушачском районе. Вишенкой на праздничном торте событий станет акция «Отожмемся за мир». 25933 дня мы живем под мирным небом. Именно столько раз в сумме отожмутся все желающие.

Кстати сегодня такси для ветеранов работает бесплатно.

В Гродно уже практически через час у Кургана славы развернутся настоящие военные баталии. В День Победы здесь откроется так называемая «Линия Карбышева» – это копия оборонительных сооружений, возведенных накануне Великой Отечественной войны на западных рубежах.

Сегодня здесь будет воссоздан один из первых боев с фашистами. А наблюдать за ярким действом смогут ветераны и гости праздника. Впоследствии «Линия Карбышева» станет одним из элементов музея воинской славы, который создают в Гродно. У Кургана уже появились образцы бронетехники как военных лет, так и современной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Небо над Минском праздничным салютом окрасится ровно в 22.00. Артиллерийские установки в шести точках города расположены таким образом, чтобы все минчане и гости столицы смогли увидеть праздничный салют. 30 залпов в одно и то же время прозвучат в Минске, Брестской крепости-герое и во всех областных городах республики. Министерство обороны обещает необыкновенно яркое зрелище – впервые для проведения салюта были закуплены залпы «Красные маки», «Герань», «Бархат».