Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 8 мая: Великая Отечественная - чем отличается память о войне в разных странах и с ходом десятилетий

8 мая - День Государственного флага и герба в Республике Беларусь. Это большой праздник. Поздравляю Вас с ним. Однако мало какой праздник может сравниться с праздником Великой Победы. Об этом говорится по всем телеканалам, во всей прессе последние несколько дней. И, наверное, каждый год в преддверии этого праздника будет говориться еще очень много. Будем говорить сегодня и мы. Чем отличается память о той войне в разных странах, чем отличается память о той войне с ходом десятилетий.

Гости программы:

Сергей Лютко – заместитель начальника кафедры военной стратегии факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии, кандидат исторических наук, доцент;

Николай Бузин – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил по научной работе;

Петр Чаус – председатель правления Международной ассоциации суворовских, нахимовских и кадетских объединений «Кадетское братство», первый министр обороны Республики Беларусь;

Зинаида Мандровская – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;

Анатолий Великий – кандидат исторических наук, доцент;

Виктор Шадурский – декан факультета международных отношений БГУ, доктор исторических наук, профессор.