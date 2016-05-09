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День Победы-2016 в Беларуси: «Линия Сталина» третий день подряд собирает гостей

09 мая 2016 07:11
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Новости Беларуси. Третий день подряд 9 мая историко-культурный комплекс «Линия Сталина» собирает гостей. Реконструкция битвы за Берлин с участием боевой техники времен Великой Отечественной вызывает небывалый интерес у посетителей. За действом наблюдают ветераны и их семьи, сотни белорусов и зарубежных гостей.

Штурм Берлина – это завершающая часть Берлинской наступательной операции 1945 года, которой была поставлена точка самому кровопролитному периоду прошлого столетия. Несколько тысяч зрителей наблюдали за происходящим на импровизированном поле сражения. А потом, не сдерживая эмоций, делились впечатлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # День Победы 2016

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