День Победы-2016 в Беларуси: «Линия Сталина» третий день подряд собирает гостей

Новости Беларуси. Третий день подряд 9 мая историко-культурный комплекс «Линия Сталина» собирает гостей. Реконструкция битвы за Берлин с участием боевой техники времен Великой Отечественной вызывает небывалый интерес у посетителей. За действом наблюдают ветераны и их семьи, сотни белорусов и зарубежных гостей.

Штурм Берлина – это завершающая часть Берлинской наступательной операции 1945 года, которой была поставлена точка самому кровопролитному периоду прошлого столетия. Несколько тысяч зрителей наблюдали за происходящим на импровизированном поле сражения. А потом, не сдерживая эмоций, делились впечатлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.