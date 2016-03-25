Двухмиллионному жителю Минска подарят собственную квартиру

Новости Беларуси. Поддержка малого предпринимательства, борьба с теневым бизнесом и демографическая безопасность. Актуальные для города вопросы сегодня рассмотрело руководство столичной мэрии в рамках городского семинара по социально-экономическому развитию.

В перспективе - создание более 20 тысяч рабочих мест, развитие безналичных технологий и внедрение инноваций в производство. А главное социальная помощь.

Так, мэр города Андрей Шорец еще раз напомнил, двухмиллионному жителю столицы подарят собственную квартиру, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.