Прямой эфир

Двухмиллионному жителю Минска подарят собственную квартиру

25 марта 2016 17:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поддержка малого предпринимательства, борьба с  теневым бизнесом и демографическая безопасность. Актуальные для города вопросы сегодня рассмотрело руководство столичной мэрии в рамках городского семинара по социально-экономическому развитию.

В перспективе - создание более 20 тысяч рабочих мест, развитие безналичных технологий и внедрение инноваций в производство. А главное социальная помощь.

Так, мэр города Андрей Шорец еще раз напомнил, двухмиллионному жителю столицы подарят собственную квартиру, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Андрей Шорец # Рождаемость в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
«Женщины сегодня нуждаются в поддержке» - Президент потребовал поблажек для женщин в новой пенсионной системе
25 марта 2016 17:16

«Женщины сегодня нуждаются в поддержке» - Президент потребовал поблажек для женщин в новой пенсионной системе

«У людей есть стимул экономить»: белорусы начали получать понятные жировки по новым тарифам
25 марта 2016 17:15

«У людей есть стимул экономить»: белорусы начали получать понятные жировки по новым тарифам

Погранпереходы на католическую Пасху будут работать внепланово
25 марта 2016 16:56

Погранпереходы на католическую Пасху будут работать внепланово