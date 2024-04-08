День открытых дверей прошёл в УВД Миноблисполкома

Выставка специализированной техники, выступления бойцов ОМОН и кинологов, а также возможность попробовать полевую кухню. День открытых дверей прошел в УВД Миноблисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для желающих познакомиться со специальной техникой и вооружением организовали тематические локации. Гости фотографировались в амуниции и с вооружением ОМОН, показали знание правил дорожного движения, а также узнали о порядке поступления в ведомственные вузы. А те, кто уже окончательно принял решение служить Родине, смогли подать заявление.

Вадим Никитин, учащийся Специализированного лицея МВД Беларуси:

В дальнейшем хочу связать свою судьбу, пойти в Академию МВД и служить Родине. Я чувствую гордость, когда смотришь на других, что я в форме и все смотрят на меня, какое-то чувство ответственности.

Глеб Ковалев, учащийся Борисовского кадетского училища Минской области:

Мне с детства очень нравились профессии, связанные с защитой нашей Родины. И в дальнейшем я собираюсь поступать в военные вузы и продолжать свою карьеру в военной специальности.