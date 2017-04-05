Александр Шамко: в нашей стране предприняты беспрецедентные шаги для развития туризма

Новости Беларуси. Половина всех мест в гостиницах вблизи Августовского канала и в Беловежской пуще на лето забронирована. Внимание зарубежных гостей к этим местам растет из-за возможности посещать их без визы. Отметим, что с начала действия пятидневного безвизового режима в Беларусь через Национальный аэропорт Минск въехали почти 8 тысяч туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шамко, министр спорта и туризма республики Беларусь:

Сегодня в нашей стране, я считаю, предприняты беспрецедентные шаги для развития туризма. Это безвизовая возможность посещения нашей страны в течение 5 суток. Есть рост экспорта, приток частного капитала, который вкладывается в туризм. Все это, безусловно, делает нашу страну более привлекательной. Все возможности туристической отрасли нашей страны 5 апреля представили в Минске. Специализированная выставка открылась уже в 20-й раз. В этом году в ней участвуют полторы сотни компаний из двух десятков стран. Помимо традиционно востребованных направлений белорусам открывают и новые страны, среди них Албания.