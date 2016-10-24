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День ООН отмечает 24 октября мировая общественность: в Беларуси будет дан старт информационной кампании

24 октября 2016 05:59
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Новости Беларуси. Мировая общественность отмечает сегодня День Организации Объединенных Наций. 69 лет назад вступил в силу Устав этой структуры. ООН, рожденная трагическим опытом Второй мировой, поставила цель уберечь мир от новых бедствий войны и конфликтов, наладить дружеские отношения между нациями.

Сегодня это одна из самых влиятельных организаций на мировой арене, которая решает множество глобальных вопросов.

Наша страна стояла у истоков ее создания. В 1945 году тогда еще БССР вошла в число первоначальных членов, основателей международной структуры. Тесное сотрудничество Беларуси и ООН продолжается и в настоящее время.

24 октября в честь дня ООН в стране будет дан старт информационной кампании «Инклюзивная Беларусь: не оставляя никого в стороне в достижении Целей устойчивого развития». День начнется с официальной церемонии посадки дерева в Лошицком парке в Минске с участием представителей дипкорпуса и ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # ООН

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