Новости Беларуси. Массовое захоронение времен Великой Отечественной войны обнаружили в Гомельской области. Уже две недели под Светлогорском работают военные поисковики. Они говорят о том, что здесь захоронен по меньшей мере 61 солдат.

К сожалению, установить личности погибших пока не представляется возможным. При раскопках не встречается никаких личных вещей. Не ясна пока и точная датировка захоронения. Рассматриваются две версии – 1941 и 1944 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Климов, заместитель командира специализированной поисковой роты 52-го отдельного специализированного поискового батальона:

Здесь захоронены советские воины рабоче-крестьянской Красной армии. К сожалению, ничего сопутствующего с ними не обнаруживается или мало. Появляются какие-то фрагменты обмундирования редкие, обуви, пряжки попадаются. А так, чтобы установить личности, к сожалению, ничего нет.