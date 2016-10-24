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Массовое захоронение времен Великой Отечественной войны обнаружили в Гомельской области

24 октября 2016 05:50
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Новости Беларуси. Массовое захоронение времен Великой Отечественной войны обнаружили в Гомельской области. Уже две недели под Светлогорском работают военные поисковики. Они говорят о том, что здесь захоронен по меньшей мере 61 солдат.

К сожалению, установить личности погибших пока не представляется возможным. При раскопках не встречается никаких личных вещей. Не ясна пока и точная датировка захоронения. Рассматриваются две версии – 1941 и 1944 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Климов, заместитель командира специализированной поисковой роты 52-го отдельного специализированного поискового батальона:
Здесь захоронены советские воины рабоче-крестьянской Красной армии. К сожалению, ничего сопутствующего с ними не обнаруживается или мало. Появляются какие-то фрагменты обмундирования редкие, обуви, пряжки попадаются. А так, чтобы установить личности, к сожалению, ничего нет.

# общество # Беларусь помнит

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