День национальных культур пройдёт в БГУ

Новости Беларуси. Гастроизыски, мастер-классы и редкие книги. День национальных культур пройдет 30 ноября в БГУ. Более 200 иностранных студентов из Азербайджана, Палестины, Китая, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана познакомятся с многогранностью и разнообразием наций и их культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.