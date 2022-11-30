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День национальных культур пройдёт в БГУ

30 ноября 2022 06:41
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Новости Беларуси. Гастроизыски, мастер-классы и редкие книги. День национальных культур пройдет 30 ноября в БГУ. Более 200 иностранных студентов из Азербайджана, Палестины, Китая, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана познакомятся с многогранностью и разнообразием наций и их культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День национальных культур пройдёт в БГУ-1

На тематических площадках можно будет увидеть произведения искусств и литературы, народные костюмы, украшения, предметы быта и, конечно, попробовать национальные блюда. А представители Белорусско-китайского медиацентра факультета журналистики проведут выставку чайного искусства, где расскажут об атрибутах и особенностях китайского ритуала чаепития.

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# БГУ # общество # Фотофакт

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