День города в Минске: самые интересные мероприятия столицы

Новости Беларуси. Для празднования Дня города минчанам предоставили около 100 площадок. Все они отличаются друг от друга колоритом и тематикой. От районов до самого центра – все места отдыха принимают тысячи гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Матяш, СТВ:

Минск, поздравляем! Сегодня эти слова не просто звучат – заполняют столичные улицы. Праздник, который своим может считать каждый пятый белорус, охватил весь город. За выходные здесь пройдут сотни мероприятий, а поздравить столицу вышли тысячи минчан.

Самые массовые гуляния, по традиции, развернулись у Дворца спорта.

Там в режиме нон-стоп концертная программа и спортивные мероприятия.

3 сентября Минск с праздником поздравляли сразу на 20 языках. На сцене – народные коллективы из Армении, Грузии, Азербайджана, Сирии и Южной Кореи. У каждого есть пожелания хоть и не родному, но горячо любимому городу.

Гости Дня города:

Минск очень нравится на самом деле: очень красивый, очень спокойный город. Здесь отдыхаешь душой!

От себя лично, и вообще от всего армянского этноса, проживающего в Беларуси, хотим пожелать городу Минску процветания, благополучия, дружелюбия, мира и спокойствия. Которые уже присутствуют в этом городе, что очень здорово.

А вот семья из Кубы, Барбара и Эдуардо, в Беларуси живёт уже 4 год.

Пара переехала после участия в «Славянском базаре». Между прочим, на родине Барбара – звезда первой величины.

В зелени Беларуси дуэт часто видит свои кубинские пейзажи, а вот минчан сегодня сравнивают со жгучими латиноамериканцами. Такая же любовь к жизни, говорят.

Барбара Граве де Пиральта, певица (Куба):

Всё время танцуют, поют, много музыкантов. Эта атмосфера!

Эдуардо Феррер Санчес, певец (Куба):

Очень люблю! Я люблю Беларусь. Минск – второй дом.

Также у Дворца спорта развернулся город мастеров: здесь умельцы со всей страны демонстрируют свои творения. Для Ольги Герасимовны рабочий день сегодня вдвойне приятный: День рождения. Потому с удовольствием обменялась с городом подарками. Оба, кстати, сделаны своими руками.

Ольга Оскирко, народный мастер:

Я змайстравала на сенішні дзеень горада вось такога пеўніка. А горад? Настрой падарыў, вядома ж.

Умелица в Минск переехала в 69 году. Столица подрастала на её глазах.

Ольга Оскирко:

Змяніліся дахі дамоў. Такія гмахі выраслі: прыгожыя, шкляныя. Змяніліся вуліцы. Калі я прыехала ў горад, тады хадзіла толькі чатырнадцаць тралейбусаў, уяўляеце сабе?

Ко дню города получил Минск и сладкий подарок. После масштабной реконструкции вновь открылась старейшая кондитерская столицы.

В культовой Лакомке удалось сохранить и интерьер, и атмосферу 50-х.

Помимо всего прочего, в магазине-кофейне появились столики на двоих. Минчане и гости столицы сегодня пришли в кофейню не только за конфетами и свежей выпечкой, но и за приятными воспоминаниями.

Минчанка:

Я так счастлива, что «Лакомка» осталась «Лакомкой»! Я коренная минчанка, и просто счастлива, что у нас такие вкусные конфеты.

Иван Данченко, генеральный директор СОАО «Коммунарка»:

Всё время учился и в Минске. И потом, когда был уже в командировках, конечно, отчёт о командировке – это привези кондитерские изделия «Коммунарки», купить лучшее, что есть в «Лакомке». Поэтому Минск, столица, это всегда, конечно, в том числе и «Лакомка».

А, пожалуй, самый яркий подарок – в столице открылся парк экстремальных видов спорта. Уникальная площадка не только в нашей стране, но и в пределах СНГ. Это смогли оценить даже новички.

Ян Ковалёв:

Побольше бы таких парков. Но, вообще, Минск – хороший город. Я люблю Минск, хоть живу не здесь.

Девять пар, по одной из каждого района Минска, расписались 3 сентября в концертном зале «Верхний город». Вереница свадеб сменяла друг друга. У Ольги и Сергея Григорович сегодня двойной праздник: День рождения семьи молодожены отмечают в День рожденья столицы.

Минску 949, а молодой семье – всего несколько мгновений.

Но, тем не менее, с этого дня они вместе будут вести счёт счастливых лет.

Сергей Григорович, минчанин:

Это чудесно, это классно, когда два праздника таких совпадает. Праздник нашего города, праздник нашей семьи. Я думаю, будем его праздновать вдвойне. Приятно, что в нашем городе зародилась такая традиция – роспись в исторической части города. И очень приятно, что мы немного к этой истории приобщились.

Ольга Григорович, минчанка:

Без ума от счастья. Люблю своего уже мужа, всех с праздником города!

Заключительной точкой праздника станет яркий салют. На протяжении 12 минут минчан ожидает огненный листопад.

Также организаторы задумали и эксперимент: разноцветными искрами воссоздать в небе белорусский орнамент.

Как это было вы можете посмотреть здесь.