Беларусь – Грузия: Синеокая глазами грузинов, уже распробовавших нашу жизнь, и тех, кто недавно приехал

Одно дело – выставочные стенды, иное – на собственной шкуре (в хорошем смысле) испытать реальность. Беларусь глазами грузинов, уже распробовавших нашу жизнь, и тех, кто недавно приехал, в репортаже Максима Слижа.

Акакий Инаури, фермер:

Прирос к белорусской земле и она для меня родная.

Лия Чинчараули, повар ресторана грузинской кухни:

Легко здесь у вас жить, работать.

Георгий Шамдинов, официант ресторана грузинской кухни:

Люди очень добрые и доброжелательные, как и в Грузии.

Светлана Купрадзе, доцент кафедры теории и методики преподавания русского языка как иностранного факультета международных отношений БГУ:

Безусловно, мы все любим Беларусь, и рады, что мы здесь.

А еще правда в том, что им близки наши традиции и быт. Светлана Купрадзе приехала в Беларусь за высшим образованием и осталась на всю жизнь. И сегодня для нас готовит «мачанку с блинами».

Светлана Купрадзе, доцент кафедры теории и методики преподавания русского языка как иностранного факультета международных отношений БГУ:

Насколько белорусская кухня проникла в домашнее меню по сравнению с грузинской? Наверное, даже больше, чем 50 на 50.

Светлана сегодня не только преподаватель, но и переводчик. А еще помогает землякам оформлять документы. И осваивает язык белорусский.

Светлана Купрадзе, доцент кафедры теории и методики преподавания русского языка как иностранного факультета международных отношений БГУ:

Я уже понимаю много белорусских слов, иногда стараюсь употреблять их в своей речи.

Пока в диалоге с луковицей я пытался слезу удержать, хозяйка разводит тесто для блинов. Параллельно доводит до готовности основу блюда – колбасу. И вспоминает о первом знакомстве с белорусской кухней.

Светлана Купрадзе, доцент кафедры теории и методики преподавания русского языка как иностранного факультета международных отношений БГУ:

Я вспоминаю, когда я первый раз приехала в Беларусь и попробовала драники, они мне не очень понравились. Но потом я их жутко полюбила.

К приготовлению совместной мачанки белоруса и грузинки вернемся позже, а пока внимание кухне профессиональной. Лия родом из Тбилиси. В Беларуси работает пятый год. А сегодня готовит сотни хинкали для фестиваля национальной кухни «Тбилисоба».

А Лия, закидывая очередную порцию хинкали, размышляет о том, что скоро перевезет в Минск семью. Ведь здесь жизнь ее успела наладиться.

Лия Чинчараули, повар ресторана грузинской кухни:

Хочется работать, трудиться. Но там не так легко, как у вас.

А коллега по цеху Лии Георгий Шамдинов в Минск переехал несколько месяцев назад. Жена у него белоруска. И когда появился в семье первенец, супруги решили, что лучше места для жизни, чем Беларусь, им не найти. Да и главную мечту своей жизни – стать профессиональным актером – Георгий хочет воплотить именно здесь. В прошлом профессиональный телохранитель сегодня открыл для себя не только новую страну, но и культуру. И с ней хочет быть на ты.

Георгий Шамдинов, официант ресторана грузинской кухни:

Побывал в Несвижском замке. Очень понравилось. Культура XVII-XVIII векова. Это очень впечатляет. Отреставрировано все. Заинтересовала сама история Беларуси. Сейчас собираемся в Жировичский монастырь. Хочу изучать историю Беларуси. Уважать культуру той страны, в которой живу.

Акакий Инаури нашел более 30 лет назад на этой земле второй дом. Закончил Могилевский машиностроительный институт. 20 лет проработал на экспериментальном заводе. Путь прошел от слесаря до заместителя директора. А затем решил фермером стать.

И вкус яблок стал для него родным, как и природа, и солнце, и зима. А еще то самое, настоящее, деревенское, белорусское, которое ни с чем не спутаешь.

Акакий Инаури, фермер.

Может, другие не любят, вот это чисто белорусское, наверное – сало с яичницей. Это супер.

А на полу у Светланы грузинский ковер – так считают все гости и не догадываются даже, что сделан он в Бресте. Как и эта скульптура – тоже рук дело белорусского мастера. Хозяйка заканчивает приготовление блюда. Сервируем стол и можно пробовать.

Для этих людей, в независимости от того, сколько они времени живут в Беларуси, страна стала не только домом вторым. Они нашли здесь что-то большее. То, что только сердцем почувствовать можно. То, о чем за тысячи километров будет болеть душа. То главное, что мы привыкли называть малой или большой родиной.