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Мы вместе: в Бресте наградили трудовые династии с более чем вековым стажем

03 сентября 2016 16:48
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Новости Беларуси. 15 белорусских городов и десятки трудовых династий – патриотическая акция «Мы вместе» 3 сентября добралась до Бреста.

Участие в ней приняли горожане, артисты и сами виновники торжества – семьи, верные профессии не одно и не два поколения.

Организаторы из федерации профсоюзов Беларуси наградили династии работников почты, железной дороги и учителей. Трудовой стаж каждой из них – не менее ста лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Король, директор учебно-педагогического комплекса ясли-сад - начальная школа №8 города Бреста:
Там, где говорят о династии, там всегда выбор профессии будет осознанный и правильный. Потому что мы с самого своего детства слышали о том, как воспитывать детей, как их учить.

Вячеслав Мельничук, председатель Брестского городского объединения профсоюзов:
Девиз – «Мы вместе». Сегодня эти слова понятны каждому и близки сердцу. Это стало девизом сплочённости всего белорусского народа.

# общество # Работа в Беларуси # Елена Король # Вячеслав Мельничук

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