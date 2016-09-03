Концерты, ярмарки, фейерверк, открытие памятника и экстримпарка: Минск празднует 949-й День рождения

А теперь – к сегодняшним минским гуляньям в честь Дня города. Любят белорусские и русские люди гулять. Но, в принципе, работать тоже умеем. И поэтому не только развлечениями был заполнен праздник, но и созиданием: парк экстремальных видов спорта открыли, памятники великим белорусам прошлых столетий. А в компании с современниками этот День в городе провела наш корреспондент Алена Сырова.

Как и 949 лет назад, все началось в историческом центре города. Куранты на Ратуше едва успели пробить полдень, а столица уже вовсю плясала. На сотне минских площадок – артисты и музыканты. Десятки номеров – и все о нем.

Старше Москвы, Берлина, Нью-Йорка и Петербурга. Годы Минск совсем не портят. Скорее, наоборот. К празднованию, пусть и не юбилейной, но внушительной даты белорусская столица готовилась основательно.

Попасть на вечеринку по случаю городских именин можно было просто переступив порог своего дома. Поздравить столицу с Днем рождения вышли тысячи горожан и гостей города.

Среди них даже те, у кого сегодня свой личный праздник. О том, где и как отметить свой День рождения, Мария Жбанова не размышляла. Ноги сами привели ее в центр Минска. Ведь это с нее маленькой папа, скульптор Жбанов, вылепил «Девочку с зонтиком». Правда, сама она больше всего любит карету у Ратуши.

Мария Жбанова:

В этом поучаствовал мой папа. Он сделал очень потрясающие работы, украсил. Это визитная карточка Минска. Свою душу вложил туда, в это место. И там действительно приятно назначать свидания, встречи, проводить время, даже гулять с детьми.

В ряду полюбившихся и уже легендарных скульптур Верхнего города сегодня пополнение. Драматург Винцент Дунин-Марцинкевич и композитор Станислав Монюшко – основатели белорусской классической оперы, в полный рост отлитые в бронзе, – расположились в тени городского сквера на пересечении Минска исторического с Минском современным.

(О том, как создавался памятник, вы можете прочитать здесь).

Скейтборды, велосипеды и кроссовки вместо туфель. Любителям активного образа жизни в День города подарили парк экстремальных видов спорта.

Казалось, на открытии экстримпарка был весь город. Праздничный выходной день уже в статусе «Минчанин года» со своей дочкой здесь проводит врач Виталий Дубров.

Виталий Дубров, лауреат премии « Минчанин года-2016»:

В моей жизни спорт играет большую роль, потому что это очень важно. И мы знаем, что образ жизни, занятие спортом, здоровое питание – все это имеет большое значение для здоровья. Я бы сказал, ведущее значение.

О том, что спортивная площадка на Столетова, 1 станет № 1 для любителей спорта сомнений нет. А вот глава Минска Андрей Шорец во время прогулки по набережной признается, что шумным мероприятиям в свободное время предпочитает компанию семьи и шум листвы в парке.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Как правило, выходим с семьей. Семья неугомонная, поэтому, если в парке, то просто гуляем, если на велодорожке, то просто едем. Каждому свое. Если спортивный молодежный экстрим, то это здесь. Если касается какой-то культуры, наверное это Верхний город. Джазовые вечера, вечера классики.

Концентрация праздничных мероприятий у Дворца спорта не оставила ни единого шанса заскучать ни минчанам, ни гостям столицы. С самого раннего утра на сцене артисты сменяли один одного в режиме нон-стоп, а совсем рядом расположились сотрудники МЧС из Беларуси, России и Литвы. Проходя полосу препятствий, они пытаются узнать, кто же из них сильнее.

Поздравления и подарки Минск продолжит принимать под канонаду. Фейерверк сегодня – своеобразная свеча на праздничном торте. В 22 часа небо над Свислочью украсит огненная вышиванка и сотни гостей смогут загадать желания. А наша героиня Маша загадала свое, не дожидаясь вечера.

Мария Жбанова:

Я счастлива, что родилась и живу в Минске. Это самый лучший город. Хотелось бы видеть побольше радостных лиц, красивый людей.

4 сентября горожане и гости города продолжат поздравлять белорусскую столицу Минск, без которого не была бы полной картина мира.