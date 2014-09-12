Награждение победителей конкурса «Мистер мастер» прошло в Минске в преддверии Дня города

Новости Беларуси. Сразу 33 награды 12 сентября нашли своих победителей. По традиции накануне Дня города наградили лучших минских мастеров.

Официанты, горничные, водители скорой помощи, машинисты башенного крана – за звание лучших боролись порядка 17 тысяч специалистов, в финал вышли около 650.

Впервые в истории конкурса «Минский мастер» выбрали лучших молодых специалистов столицы в сферах здравоохранения, промышленности, образования и жилищно-коммунальных услуг. В этой номинации «золото» взяли сразу восемь мастеров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Антон Игнатович, победитель в номинации «Лучший водитель скорой медицинской помощи-2014»:

Такие конкурсы надо, в первую очередь чтобы стремились выполнять свои обязанности на лучшем уровне, более профессионально подходить к работе.

Кирилл Ярош, победитель в номинации «Лучший изолировщик на термоизоляции-2014»:

Наша работа очень ответственная, мы всегда к ней с качеством и с надежностью подходим. Конечно, дух соперничества был, хотелось выиграть.