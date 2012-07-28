День десантника на «Линии Сталина» 28 июля

Новости Беларуси. Белорусские десантники были замечены сегодня на «Линии Сталина». Праздник приурочили к пятилетию со Дня создания командования сил спецопераций Вооруженных Сил, а также к 82-й годовщине Дня воздушно-десантных войск.

Зрители смогли увидеть образцы вооружения, военную и специальную технику, операцию по парашютному спорту. Зрелищными оказались показательные выступления воинов-десантников и разведчиков по рукопашному бою, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Десантникам всегда желают, чтобы количество раскрытых куполов соответствовало количеству удачных приземлений. Хочу пожелать всем ветеранам крепкого здоровья, благополучия, чистого и мирного неба. Действующим военнослужащим – успехов в выполнении задач для достойной защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства. И, конечно, чтобы эти задачи были учебными.

На Линии Сталина десантники празднуют впервые. Посетители с первых шагов ощущали дух военного времени.

Военную технику показывают с гордостью, с еще большей гордостью говорят о грядущем перевооружении. Уже в октябре на деле продемонстрируют новинку — опытно-конструкторскую работу «Солдат — боевые системы».

Олег Белоконев, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Комплекс специальных средств, включая видеонаблюдение, компьютер, радиостанцию, приборы прицеливания, приборы наведения, инфракрасная указка, лазерная указка, прибор, позволяющий видеть как днём, так и ночью, и возможность управления для командира взвода и командира группы.

Поздравить белорусских десантников приехали коллеги из других государств. Среди почетных гостей — командующий ВДВ России. Генерал-полковник Владимир Шаманов в память о дружбе десантников двух стран увезет домой картину «Волк».

Владимир Шаманов, командующий ВДВ РОССИИ:

Просто такая маленькая компактная делегация приехали поздравить наших братьев с юбилеем. И мы разделим эту радость вместе с ними.