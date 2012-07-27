Новости Беларуси. Брест отмечает 68 годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Торжества пройдут 27 и 28 июля и начнутся по традиции с возложения венков и цветов к памятнику «Освобождение» на площади Свободы и Вечному огню мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Особой датой для города является 28 июля. Пограничный Брест первым в июне 1941 года подвергся нападению врага и одним из самых последних городов Беларуси встретил своих освободителей.

28 июля на улице Советской развернутся народные гуляния. Жителей и гостей города ждут концерты и праздничный фейверк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.