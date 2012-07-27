Кому в Минске отключат горячую воду в августе?

Для подготовки тепловых сетей Минска к работе в зимних условиях филиалом «Минские тепловые сети» РУП «Минск­энерго» будет отключено горячее водоснабжение.

С 1 августа

— у потребителей по улицам Васнецова, 1-17, 2-10; пр. Партизанский, 37-77, 95, 12-48а; Народная, 5-27, 2-34; Искалиева, 4-18; Плеханова, 8, 24; Тухачевского, 3-7, 2-16; Я. Райниса, 1-23, 2-6; Ванеева, 1, 3, 2-32а; Буденного, 1а, 1-25, 2-30; Долгобродская, 24-38; О. Кошевого, 1-35, 2-30; Щербакова, 1-35, 2-46; Стахановская, 1-43, 2-38; пер. Ученический, 1-11, 2-12; пер. Щербакова; пер. Стахановский; Клумова, 1-27; пер. Клумова, 1-27; бульвар Тракторостроителей; Грицевца, 1-15, 4-6; Чеботарева.

С 7 августа

— у потребителей по улицам Калиновского, 4-12, 17-111; пр. Независимости, 165; Седых, 14-68 (кроме 14а, 14б, 14в); Логойский тракт, 134, 136; Карбышева, 1-13, 25, 42-50, 2; Тикоцкого, 2-52, 9, 57, 59; Славинского, 1, 1, к. 1, 2, 3, 4; Кнорина, 50; пр. Независимости, 117-157; Филимонова, 69; Кедышко, 26-28; Славинского, 3-45; Калиновского, 14-82, 113-115.

С 13 августа

— у потребителей по улицам Заславская, 10-14, 11-37; Гебелева, 4, 1-7; К. Либкнехта, 32; Немига, 6-14, 28-30, 42; Шорная, 17, 18, 20; Коллекторная, 11-15, 10-32; Короля, 3-23, 2-26, 47а; Сухая, 2-28, 1-21; Романовская Слобода, 1-13, 10-28; Кальварийская, 1-5, 2-4; Витебская, 10, 11, 21, 21а; Раковская, 2-34, 15-27, 36-38; Обойная, 4-10, 7; Освобождения, 3-13, 8-10; Замковая, 27-31, 28; пр. Победителей, 1-31; Димитрова, 3, 5; Мельникайте, 8-16, 2-6, 14, 3-13; М. Танка, 1а, 2-36; Грибоедова, 2-10, 1а; Гвардейская, 1, 1а; Чехова, 3; пр. Машерова, 43, 51, 80; Амураторская, 3-7, 2-4; Тимирязева, 2-4, 3а; Тарханова; Гастелло; Гвардейская, 3-9, 8-16; пр. Машерова, 76, 78; пр. Победителей, 39-63, 14; Москвина, 4; Тимирязева, 25, 60, 44; Игнатенко; Грибоедова, 12, 22-30; Чехова, 8; Саперов; музей ВОВ; Ширмы, 3; Школьная, 24, 26; Лобанка, 64а, 71, 75, 81, 109; Чайлытко, 1, 3, 9-21, 2-8, 12-16, 20, 22; Янковского, 1-17, 21, 23, 37, 39, 4, 6, 28, 32, 40, 42; Сухаревская, 1-19, 97, 99, 105, 107, 6-14, 24-28, 32, 34, 38; Горецкого, 5-11, 15-31, 35-47, 51-55, 61, 63, 67-71, 75-81; Шаранговича, 25-41, 45, 49-57, 59-63, 67, 34-38, 42-48, 52-56; Федорова, 3, 5, 6, 9-23; Шаранговича, 60-82; Мазурова, 2-6, 12-22, 27; Шамякина, 5-11, 15; Одинцова, 97, 99, 103-119, 44, 48, 52; Панченко, 2, 4, 8, 12-26, 30, 32, 38-46, 50-56, 60-64, 68, 70, 74-80; Сухаревская, 21/1-2, 27, 31, 33, 39, 41, 45, 51, 55, 59-65, 46-62, 66-70; Скрипникова, 1-11, 11а, 11б, 15, 19-35, 4, 10-16, 28-48; Лобанка, 18-22, 26-34, 38, 40, 44, 46, 50-62, 78, 84-88, 94, 102-110, 85, 89, 91, 95; Школьная, 4-10; Строителей, 1-15; Монтажников, 10-16, 20, 15, 19, 27, 31, 35-39, 45, 51, 53; 1-й пер. Монтажников, 6, 8; 3-й пер. Монтажников, 3; 4-й пер. Монтажников, 8; Меньковский тракт, 8, 16; ДСУ-40 «ДСТ-7» с субабонентами; Есенина, 3-143, 6-76; Космонавтов, 3-47, 28-56; Слободская, 3-179; проезд Слободской, 4-28; Н. Орды, 7-55; Чечота, 5-25, 16-44; Гедройца, 6-20; пр. Дзержинского, 131; Рафиева, 17-113, 30-100; Голубева, 23-31; пр. имени газеты «Звязда», 35-71, 16-60; пр. Любимова, 10-46, к. 1, 2, 9-41; Белецкого, 2-50, к. 1, 2, 3; Громова, 18-46.

С 14 августа

— у потребителей по улицам М. Богдановича, 118-130, 153-155; Сурганова, 14-30, 21-31, 88, 47б; Некрасова, 24-30; Я. Коласа, 28-36, 37, 37а; Б. Хмельницкого, 12; пр. Независимости, 81-85б; К. Чорного, 1-17, 2-20; Калинина, 9-17; пер. Калининградский, 7а-17, 12-20а; Каховская, 74; Чернышевского (кроме 10а); Гало, 4-8; Корш-Саблина, 9-11; Некрасова, 17-35, к. 2, 20-24; Беды, 1-29, 2-24; Восточная, 33-39; Сурганова, 52-86; М. Богдановича, 108-116; пр. Машерова, 40-54; Старовиленская, 133; Кропоткина, 108-114; М. Богдановича, 89-147, 62-102; Сурганова, 37-61; Я. Коласа, 1-35, 2-26; Кульман; Беломорская; Цнянская; 2-я Шестая линия; Куйбышева, 40-48, 69а-101; В. Хоружей, 2-26; Дорошевича, 2-6, 6а; пр. Независимости, 49-57; М. Богдановича, 53, 55; Старовиленская, 87-97б, 100; Кропоткина, 47-97, 72-76; Каховская, 58-70; Гая, 1-17, 4, к. 1, 2, 3; Осипенко, 2-32, 31-39; бульвар Шевченко, 1-7, 2-26; В. Хоружей, 30-48, 25-41; пр. Машерова, 40-60; Червякова; Нововиленский пер., Старовиленский тракт; Новаторская, 53, 55а; Нововиленская, 1-23, 2-26; Сморговский тракт, 10; Щедрина, 1; Долгиновский тракт, 44-54, 39; Пархоменко, 3; Стадионная, 14; Земледельческая, 50; Орловская, 51-59, 58-70; Прогрессивная, 8, 27б; Даумана, 13а-23; 2-й Долгиновский пер., 1; Каховская, 23-51, 70а, 26-40; Карастояновой, 1-45; Гая, 12-42, 23-31; Азизова, 3, 2-8; Орловская, 1-33, 2-40а; 1-й Земледельческий пер., 4, 5; 3-й Орловский пер.; 4-й Орловский пер.; 5-й Орловский пер.; 1-й Орловский пер.; 8-й Орловский пер.; Щедрина, 46а, 82, 83; проезд Сморговский, 29; Осипенко, 15-27; бульвар Шевченко, 9-17; Червякова, 24, 46, 48.

С 16 августа

— у потребителей по улицам Фаб­ричная; Серафимовича; Станиславского; Нахимова; Рыбалко; Стрелковая; Велозаводская; Заводская; Планерная, 3; пер. Рабочий; 1-й пер. Фабричный; проезд Клубный; Судмалиса, 14-26, 5-15; Тростенецкая, 3-5; 1-й пер. Велосипедный, 5, 6, 7, 8, 10; пр. Партизанский, 1-33, 6а, 2, к. 4, 2, 4, 4а, 6, 6д; Долгобродская, 37-43.