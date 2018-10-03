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Делиниаторы на дорогах Минска. Рассказываем, в чём их польза

03 октября 2018 08:04
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Красно-белые столбики появились на одном из столичных проспектов в начале осени. Экспериментальный проект служб ГАИ направлен на то, чтобы помнить нерадивым водителям, что у каждого вида транспорта на дороге свое место.

Павел Игнатович, врио начальника отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Это сделано для того, чтобы исключить остановку-стоянку транспортных средств, которые зачастую в часы пик особенно мешают движению общественного транспорта, заставляя их выполнять маневры, перестроения, что снижает безопасность дорожного движения и пропускную способность данного узла.  

Делиниаторы на дорогах Минска. Рассказываем, в чём их польза-1

Остановочный пункт «Каменная горка» расположен на выезде из города и, благодаря своему местоположению, отличается интенсивным движением автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. 

Павел Игнатович:
Тем более, что в районе этого остановочного пункта построился торговый центр, что вызвало притяжение автомобилистов к данному участку.

Делиниаторы на дорогах Минска. Рассказываем, в чём их польза-4

О том, что прижились ли элементы уличной инфраструктуры, пока говорить рано. Инспекторы безопасности дорожного движения проводят наблюдения и постоянный анализ. В круглосуточном режиме десятки экранов транслируют картинку о дорожной ситуации в столице. В объективе и делиниатор. 

Делиниаторы на дорогах Минска. Рассказываем, в чём их польза-7

Павел Игнатович:
Хотелось бы отметить, что отделение полос делиниаторами, может использоваться не только для выделения полос общественного транспорта, а и разделения транспортных потоков на технических участках, дворовых территориях, проездах, где это создает препятствие, в части исключения остановки-стоянки транспортных средств.

Делиниаторы на дорогах Минска. Рассказываем, в чём их польза-10

Такими искусственным бордюрами может похвастаться проезд на улице Заславской. Там конструкции доказали свою эффективность и предупредили ни одну аварию.

Делиниаторы на дорогах Минска. Рассказываем, в чём их польза-13

# Дорожное движение # общество # Павел Игнатович # Фотофакт # общество

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