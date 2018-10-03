Делиниаторы на дорогах Минска. Рассказываем, в чём их польза

Красно-белые столбики появились на одном из столичных проспектов в начале осени. Экспериментальный проект служб ГАИ направлен на то, чтобы помнить нерадивым водителям, что у каждого вида транспорта на дороге свое место.

Павел Игнатович, врио начальника отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Это сделано для того, чтобы исключить остановку-стоянку транспортных средств, которые зачастую в часы пик особенно мешают движению общественного транспорта, заставляя их выполнять маневры, перестроения, что снижает безопасность дорожного движения и пропускную способность данного узла.