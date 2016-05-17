Делегаты Всебелорусского народного собрания: какие вопросы хотят обсудить там директор школы и главврач

Новости Беларуси. Участниками народного вече станут 2,5 тысячи человек. Круг делегатов самый широкий – от управленцев до простых рабочих. Главное, знать и понимать проблемы страны и иметь предложения по их решению. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ пообщалась с теми, кто знает о жизни своих регионов, что называется, изнутри.

Крупнейшее предприятие – около 1 600 сотрудников и 100 тонн продукции в год. Цена, экспорт, объемы производства: бизнес, особенно в нынешнее время, вынужден мобилизовать все силы и найти новые формулы успеха.

Татьяна Ивановна – опытный топ-менеджер. Проблемы производства знает, что называется, от и до.

Татьяна Сайганова, заместитель генерального директора кондитерской фабрики:

С 2016 по 2020 годы будет продолжена модернизация производства. Конечно, в приоритете для нас, в первую очередь, выполнение 78-го Указа Президента. Сейчас мы находим различные пути именно снижения себестоимости продукции. Мы просмотрели все этапы производства с момента получения сырья на склад и до выпуска готовой продукции.

И, конечно же, вынести на всеобщее обсуждение волнующие производственников вопросы. Внести предложения, чтобы всем вместе найти пути решения.

Татьяна Сайганова, заместитель генерального директора кондитерской фабрики:

Какое от нас предложение? Наше предприятие участвует постоянно в международных выставках. Понятно, что если мы хотим увеличить экспорт, это необходимо. Может быть, здесь вот нам нужна помощь государства. Вот была выставка в Кельне. Там представлены Швейцария, Франция. Все предприятия стран выступают в одном стенде. Им государство доплачивает за участие в выставках. У нас пока получается, что каждое предприятие участвует само по себе.

Директор школы брестского региона поедет на народное вече. В школе выступают за современные технологии. Здесь уже действует электронная система, а излюбленное занятие учеников – робототехника.

Елена Постоялко, директор ГУО «Средняя школа агрогородка Черни»:

Инновационный проект «Электронная школа» у нас прижился и внедрился. Очень нравится эта система родителям, детям, учителям. Поэтому я бы внесла предложение использовать и другим школам.

На защите материнства и детства Галина Томовна стоит уже не первый год. И именно этот вопрос ее, как главного врача детского центра и участника Всебелорусского собрания, волнует в первую очередь. Во второй раз она в составе витебской делегации отправится на народный форум. Помнит, какие задачи были поставлены тогда. Видит, насколько они реализованы.

Галина Пузанова, главный врач Витебского областного детского клинического центра:

В настоящее время речь идет о развитии, модернизации, о развитии высоких технологий и большое значение имеет экономическая составляющая. Наша медицина должна быть экономически мало затратной, но очень действенной.

Своих делегатов на народное вече уже определили во многих регионах Беларуси. Остальным еще предстоит сделать выбор. Уже в июне все они соберутся вместе, чтобы подвести итоги пятилетнего развития страны и наметить планы на будущее.