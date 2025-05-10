Делегация Словакии передала в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых землю с мест гибели красноармейцев

Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны – это интернациональная страница нашей общей истории. В борьбе за Победу плечом к плечу с советскими солдатами стояли представители 89 стран. Большой и неоценимый вклад внесли и жители Словакии. Сегодня делегация этой страны передала в крипту столичного Храма-памятника в честь Всех Святых землю с мест гибели красноармейцев в Восточной Словакии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В хрустальном сосуде частица земли из мемориального комплекса «Советское воинское кладбище Михаловце», самого крупного захоронения красноармейцев времен Великой Отечественной войны в Словакии. Последний приют здесь нашли около 18 тысяч солдат и офицеров. Их подвиг не забыт и спустя 8 десятилетий.

Ирина Фрайштакова, член словацкой делегации:

У того, кто не чтит прошлое, у того нет будущего. Мы чтим память, поддерживаем, и весь народ Европы, даже несмотря на политическую ситуацию. Какая бы она ни была, мы за мир и за дружбу между народами, между Словакией и Беларусью. Пусть будет мир для всех, независимо от национальности, независимо от разреза глаз или цвета кожи.

Бранислав Русиняк, глава районного территориального управления Спишска-Нова-Вес (Словакия):

С моим родственником никто не воевал, но это для меня самое важное – сохранять память о Второй мировой войне и тех, кто освобождал мою страну от фашизма. Эта капсула символизирует то, что в Словакии не потеряли память. Мы знаем, кто освобождал нашу страну во время Второй мировой войны.