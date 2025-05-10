«Нас переполняла гордость!» Военнослужащие, участвовавшие в параде Победы в Москве, поделились эмоциями

Военнослужащих, достойно представивших нашу страну на параде Победы в Москве, сегодня приветствовали на родине. На столичном железнодорожном вокзале их встретил командующий силами спецопераций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вчера, 9 мая, с государственным флагом, чеканя шаг, белорусские спецназовцы торжественным маршем прошли по Красной площади. Парадная коробка состояла из 64 бойцов 5-й отдельной бригады спецназначения. Для них сшили уникальную форму: китель, фуражка вместо голубого берета и сапоги. На трибунах военнослужащих приветствовал глава государства. Бойцы отмечают, что чувствовали мощную поддержку белорусского лидера.

Даниил Нестерович, рядовой 5-й отдельной бригады специального назначения: Наш Президент нас замотивировал, когда мы все в коробке увидели то, что он встал при нашем прохождении. Это дало нам второе дыхание.

Евгений Петрученко, заместитель командира роты по идеологической работе 5-й отдельной бригады специального назначения:

Солдаты очень взбодрились, когда увидели, что глава государства их поддерживает, и были очень этому рады. Поэтому выложились не на все 100, а даже на 200-300 %.

Подготовка к параду в Москве длилась почти три месяца. Сначала военнослужащие оттачивали свои навыки на родной земле, затем репетировали уже в России, чтобы окончательно отработать шаг на Красной площади.