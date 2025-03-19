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Делегация Республики Сербской посетила музей истории Великой Отечественной войны

19 марта 2025 16:44
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Сотрудничество Беларуси и Республики Сербской основывается на славянском братстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с парламентской делегацией Республики Сербской Боснии и Герцеговины во главе с председателем Вече народов Сребренкой Голич.

Делегация Республики Сербской посетила музей истории Великой Отечественной войны-2

Основу экономики Республики Сербской составляют промышленность и сельское хозяйство. Сегодня на полях этой страны работают и наши тракторы. Заключен контракт на поставку белорусской сельхозтехники на сумму свыше 6 миллионов евро. Не понаслышке жители этого региона знакомы с нашей медициной. Многие граждане Республики Сербской бывали у нас в качестве пациентов. А потому сотрудничество в сферах здравоохранения и фармакологии остается перспективным.

Наши народы объединяет и общая история. Во время Второй мировой войны Югославия, в состав которой тогда входила эта территория, была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Тысячи людей погибали в концентрационных лагерях. И это наша общая боль. А потому непременная локация в ходе визита в Минск – музей истории Великой Отечественной войны.

Делегация Республики Сербской посетила музей истории Великой Отечественной войны-4

Аня Любоевич, заместитель председателя Народной скупщины Республики Сербской: 
То, что я видела здесь, меня впечатлило, особенно сочетания истории и технологий, применяемых для отображения экспонатов. Все это является посланием для всех нас, чтобы не допустить повторения тех страшных событий. 

Делегация Республики Сербской посетила музей истории Великой Отечественной войны-6

Милан Трнинич, представитель официальной делегации Республики Сербской в Беларуси:
Я уверен, что, сохраняя память о нашей общей истории, о том, что мы вместе прошли, мы можем добиться того, что в будущем будем сотрудничать еще ближе во всех сферах.

Делегацию ожидает насыщенная программа. Гости смогут посетить белорусские промышленные и социальные объекты. У наших народов немало точек соприкосновения. Визит поможет определить новые перспективные направления сотрудничества.

# Международное сотрудничество # Наталья Кочанова

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