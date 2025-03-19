Делегация Республики Сербской посетила музей истории Великой Отечественной войны

Сотрудничество Беларуси и Республики Сербской основывается на славянском братстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с парламентской делегацией Республики Сербской Боснии и Герцеговины во главе с председателем Вече народов Сребренкой Голич.

Основу экономики Республики Сербской составляют промышленность и сельское хозяйство. Сегодня на полях этой страны работают и наши тракторы. Заключен контракт на поставку белорусской сельхозтехники на сумму свыше 6 миллионов евро. Не понаслышке жители этого региона знакомы с нашей медициной. Многие граждане Республики Сербской бывали у нас в качестве пациентов. А потому сотрудничество в сферах здравоохранения и фармакологии остается перспективным.

Наши народы объединяет и общая история. Во время Второй мировой войны Югославия, в состав которой тогда входила эта территория, была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Тысячи людей погибали в концентрационных лагерях. И это наша общая боль. А потому непременная локация в ходе визита в Минск – музей истории Великой Отечественной войны.