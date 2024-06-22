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Делегация Миноблисполкома во главе с председателем почтила память жертв в Хатыни

22 июня 2024 16:55
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Сегодня, 22 июня, вспомнили и о трагедии свыше 200 деревень, навсегда исчезнувших с карты Беларуси. Делегация Миноблисполкома во главе с губернатором возложили цветы к мемориалу Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Миноблисполкома во главе с председателем почтила память жертв в Хатыни-1

Бывшая деревня Логойского района Минской области – это символ трагедии белорусского народа, скорбная страница истории времен Великой Отечественной войны. Ту, страшную трагедию больно даже вспоминать. А многие ее прочувствовали на себе. Немецкие каратели сгоняли жителей деревни Хатынь и сжигали заживо. Никого не щадили. Сгорело 149 человек, в том числе 75 детей. Тех, кто пытался спастись, расстреливали. И сегодня нескончаемая колонна скорбящих приносят цветы, склоняют головы и чтят память минутой молчания.

Делегация Миноблисполкома во главе с председателем почтила память жертв в Хатыни-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Сегодня простые люди, с которыми я встречаюсь, они все говорят, что самое главное, чтобы был мир на нашей земле. Все остальное мы можем делать сами. А вот мир это то состояние, которое нам надо ценить. И, конечно, с каждым годом эти события уходят все дальше. Приходит новое поколение, которое не знает и некому им рассказать о тех событиях. Поэтому такие места, как Хатынь, они должны в душе каждого человека пробуждать те чувства, которые должны нам всем говорить, что любой ценой нужен мир.

Делегация Миноблисполкома во главе с председателем почтила память жертв в Хатыни-7

Комплекс «Хатынь» включен в Государственный список историко-культурного наследия. Сюда приезжают люди из разных стран, чтобы отдать дань памяти всем погибшим. В 2024 году мемориальный комплекс «Хатынь» посетили уже более 250 тысяч человек. И только сегодня в знаковом месте пять тысяч неравнодушных. А это значит, что народ помнит.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Турчин

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