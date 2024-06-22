Масштабная реконструкция и тысячи участников – как вспоминали события 1941-го в Брестской крепости?

Это был рассвет, изменивший мир! Земля Брестской крепости содрогнулась от взрывов, когда стрелки часов будильника, который найдут уже после войны, остановились за несколько минут до четырех часов утра. 22-го июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. И это стало началом самой кровопролитной войны XX века. В 2024 году легендарная Цитадель собрала свыше 40 тысяч жителей и гостей Бреста на памятный митинг-реквием и военно-историческую реконструкцию обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эту самую короткую июньскую ночь в году в городе никогда не спят. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Она им путь укажет. В эту ночь через «Звезду» Брестской крепости пройдут тысячи людей из самых разных уголков нашей некогда большой родины. Что бы ни происходило в мире сегодня, как бы ни штормило наших соседей по политической карте, для потомков этой 1/6 части суши война навсегда останется не Второй мировой, а Великой Отечественной. Чтобы убедиться, стоит лишь на мгновение закрыть на семейном портрете каждого третьего. Рассвет, изменивший мир! У Брестской крепости прошел митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны.

Ровно 67 лет назад советский писатель Сергей Смирнов откроет для мира историю подвига защитников крепости. Месяц стояли под свинцовым дождем из снарядов, без воды, медикаментов, еды – непокоренные.

Держались целый месяц и даже не знали наши в тылу, что столько держались. Мужество стойкость… Дрожь берет, здесь стоишь.

Я встал в эти ряды для защиты своего государства, всего населения нашей страны, для мирного неба над головой. Чтобы никогда больше не допускать войны. А если уже и начнется что-то подобное, чтобы в первых рядах заступиться за наших мам, матерей, любящих женщин, за детей, за самое важное, что есть в нашем мире.

Александр Миронов, председатель Ветеранской организации органов пограничной службы Московского района Бреста:

Пограничники – можно сказать, это особая элита войск. Потому что мы первые на рубеже, первые встречаем и первые погибаем – в этом наша служба и заключается.

Кажется, что защитники Брестской крепости ведут бой за наше будущее и по сей день. Через память мы противостоим попыткам реабилитировать нацизм, гибридной агрессии, честно отстаиваем право на достойную жизнь народа-победителя. Мезенцев: пусть люди в Европе, кто занят сносом памятников, вслушаются в то, как тысячи сердец здесь бьются в одном ритме. Подробнее.

И снова содрогается земля! В исторически точном месте и времени – реконструкция эпизода обороны Брестской крепости. Ход реконструкции выверяют с историками и архивистами – в этом году на поле боя вышли полтысячи участников военно-исторических клубов из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии. Для погружения используют раритетные машины, мотоциклы, винтовки, снаряды, послаблений не допускают и в образах.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Это не театральное представление или кино – второго дубля не будет. Взрывы, выстрелы и эмоции будто из 1941-го. Все не ради красивой картинки, а ради благодарного чувства – никогда больше!

Не понять, не простить, не забыть! Беларусь остается территорией исторической правды, где не допустили снисхождения к зверствам фашистов. Кульминацией реконструкции стало музыкальное обращение к молодым людям.

Александр Солодовников, член военно-исторического клуба «Гарнизон»:

Сейчас, когда западная идеологическая машина ведет практически войну с нами, с нашим народом, с нашей историей, пытаясь перефразировать, исказить итоги нашей справедливой войны, вот такие проекты, реконструкции, песни являются воплощением исторической справедливости. В отличие от наших героев 1941-го, мы обязательно проснемся от этого страшного сна. За реконструкцией наблюдали, а по сути участвовали, свыше 40 тысяч зрителей.

Поражены масштабом. Весь Брест не спал, все пришли, столько людей. И то, что они сохранили память об этих событиях… Очень было много детей, нам понравилось. И мы благодарны белорусскому народу за то, что хранят это!

Каждый раз переживания, как в первый. К этому невозможно привыкнуть. Переживается реально, особенно когда в казематах большие взрывы – казалось бы, они ненастоящие. И представляешь, насколько это на самом деле, когда гибнут люди. Переживания настоящие, до слез.