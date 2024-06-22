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Масштабная реконструкция и тысячи участников – как вспоминали события 1941-го в Брестской крепости?

22 июня 2024 16:43
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Это был рассвет, изменивший мир! Земля Брестской крепости содрогнулась от взрывов, когда стрелки часов будильника, который найдут уже после войны, остановились за несколько минут до четырех часов утра. 22-го июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. И это стало началом самой кровопролитной войны XX века. В 2024 году легендарная Цитадель собрала свыше 40 тысяч жителей и гостей Бреста на памятный митинг-реквием и военно-историческую реконструкцию обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эту самую короткую июньскую ночь в году в городе никогда не спят.

Репортаж Кристины Протосовицкой.

Масштабная реконструкция и тысячи участников – как вспоминали события 1941-го в Брестской крепости?-1

Она им путь укажет. В эту ночь через «Звезду» Брестской крепости пройдут тысячи людей из самых разных уголков нашей некогда большой родины. Что бы ни происходило в мире сегодня, как бы ни штормило наших соседей по политической карте, для потомков этой 1/6 части суши война навсегда останется не Второй мировой, а Великой Отечественной. Чтобы убедиться, стоит лишь на мгновение закрыть на семейном портрете каждого третьего.

Рассвет, изменивший мир! У Брестской крепости прошел митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны.

Масштабная реконструкция и тысячи участников – как вспоминали события 1941-го в Брестской крепости?-4

Ровно 67 лет назад советский писатель Сергей Смирнов откроет для мира историю подвига защитников крепости. Месяц стояли под свинцовым дождем из снарядов, без воды, медикаментов, еды – непокоренные.

Масштабная реконструкция и тысячи участников – как вспоминали события 1941-го в Брестской крепости?-7

Держались целый месяц и даже не знали наши в тылу, что столько держались. Мужество стойкость… Дрожь берет, здесь стоишь.

Масштабная реконструкция и тысячи участников – как вспоминали события 1941-го в Брестской крепости?-10

Я встал в эти ряды для защиты своего государства, всего населения нашей страны, для мирного неба над головой. Чтобы никогда больше не допускать войны. А если уже и начнется что-то подобное, чтобы в первых рядах заступиться за наших мам, матерей, любящих женщин, за детей, за самое важное, что есть в нашем мире.

Масштабная реконструкция и тысячи участников – как вспоминали события 1941-го в Брестской крепости?-13

Александр Миронов, председатель Ветеранской организации органов пограничной службы Московского района Бреста:
Пограничники – можно сказать, это особая элита войск. Потому что мы первые на рубеже, первые встречаем и первые погибаем в этом наша служба и заключается.

Масштабная реконструкция и тысячи участников – как вспоминали события 1941-го в Брестской крепости?-16

Кажется, что защитники Брестской крепости ведут бой за наше будущее и по сей день. Через память мы противостоим попыткам реабилитировать нацизм, гибридной агрессии, честно отстаиваем право на достойную жизнь народа-победителя.

Мезенцев: пусть люди в Европе, кто занят сносом памятников, вслушаются в то, как тысячи сердец здесь бьются в одном ритме. Подробнее.

Масштабная реконструкция и тысячи участников – как вспоминали события 1941-го в Брестской крепости?-19

И снова содрогается земля! В исторически точном месте и времени – реконструкция эпизода обороны Брестской крепости. Ход реконструкции выверяют с историками и архивистами – в этом году на поле боя вышли полтысячи участников военно-исторических клубов из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии. Для погружения используют раритетные машины, мотоциклы, винтовки, снаряды, послаблений не допускают и в образах.

Масштабная реконструкция и тысячи участников – как вспоминали события 1941-го в Брестской крепости?-22

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Это не театральное представление или кино второго дубля не будет. Взрывы, выстрелы и эмоции будто из 1941-го. Все не ради красивой картинки, а ради благодарного чувства никогда больше!

Масштабная реконструкция и тысячи участников – как вспоминали события 1941-го в Брестской крепости?-25

Не понять, не простить, не забыть! Беларусь остается территорией исторической правды, где не допустили снисхождения к зверствам фашистов. Кульминацией реконструкции стало музыкальное обращение к молодым людям.

Масштабная реконструкция и тысячи участников – как вспоминали события 1941-го в Брестской крепости?-28

Александр Солодовников, член военно-исторического клуба «Гарнизон»:
Сейчас, когда западная идеологическая машина ведет практически войну с нами, с нашим народом, с нашей историей, пытаясь перефразировать, исказить итоги нашей справедливой войны, вот такие проекты, реконструкции, песни являются воплощением исторической справедливости.

В отличие от наших героев 1941-го, мы обязательно проснемся от этого страшного сна. За реконструкцией наблюдали, а по сути участвовали, свыше 40 тысяч зрителей.

Масштабная реконструкция и тысячи участников – как вспоминали события 1941-го в Брестской крепости?-31

Поражены масштабом. Весь Брест не спал, все пришли, столько людей. И то, что они сохранили память об этих событиях… Очень было много детей, нам понравилось. И мы благодарны белорусскому народу за то, что хранят это!

Масштабная реконструкция и тысячи участников – как вспоминали события 1941-го в Брестской крепости?-34

Каждый раз переживания, как в первый. К этому невозможно привыкнуть. Переживается реально, особенно когда в казематах большие взрывы – казалось бы, они ненастоящие. И представляешь, насколько это на самом деле, когда гибнут люди. Переживания настоящие, до слез.

Масштабная реконструкция и тысячи участников – как вспоминали события 1941-го в Брестской крепости?-37

С учетом, что сегодня непонятная политическая ситуация, без этого никуда. Свою историю надо помнить и знать.

Никогда ничего подобного не должно повториться. Беларусь помнит во имя справедливого мира!

# Великая Отечественная война # общество # Кристина Протосовицкая

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